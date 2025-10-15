Autoritățile britanice introduc o măsură radicală pentru protejarea sănătății tinerilor. Persoanele sub 16 ani nu vor mai putea cumpăra băuturi energizante, indiferent dacă este vorba de magazine, automate sau platforme online. Decizia vine după ani de dezbateri privind efectele cofeinei și zahărului asupra copiilor.

De ce sunt interzise băuturile energizante minorilor

Guvernul britanic a decis că tinerii sub 16 ani nu vor mai avea acces la băuturi . Măsura urmărește să reducă efectele dăunătoare ale consumului excesiv de cofeină și zahăr. Acestea pot provoca tulburări de somn, dificultăți de concentrare și obezitate, potrivit .

Decizia este susținută de cadre medicale, profesori și organizații pentru sănătatea orală, fiind una dintre promisiunile electorale ale Partidului Laburist.

„Cum putem aștepta de la copii să performeze la școală dacă au echivalentul a două espresso-uri în organism zilnic? Băuturile energizante pot părea inofensive, dar afectează somnul, concentrarea și starea de bine a copiilor, în timp ce versiunile cu zahăr le deteriorează dinții și contribuie la obezitate”, a declarat ministrul sănătății, Wes Streeting. „Este o măsură de bun-simț, bazată pe dovezi.”

Noua regulă se aplică tuturor băuturilor care depășesc 150 mg de cofeină la un litru.

Unde se aplică interdicția și cine este vizat

Vânzarea acestor băuturi va fi permisă doar persoanelor peste 16 ani. Interdicția se extinde la toate punctele de vânzare: magazine, restaurante, automate și comerț online. Alte produse, precum ceaiul, cafeaua sau sucurile simple, nu intră sub incidența noii legi.

Deși lanțurile mari de supermarketuri au oprit voluntar vânzările către minori încă din 2018, autoritățile extind acum măsura și către magazinele mici, unde regulile nu au fost mereu respectate.

„Băuturile energizante bogate în cofeină nu au ce căuta în mâinile copiilor. Este o măsură de bun-simț, bazată pe dovezi, care protejează sănătatea fizică, mentală și dentară a tinerilor.”, a subliniat Katharine Jenner, directoarea Obesity Health Alliance, scrie Capital.ro.

Ce spun stomatologii și industria băuturilor

Specialiștii din domeniul stomatologic cer ca interdicția să includă și băuturile energizante . Aceștia avertizează că, deși nu conțin zahăr, produsele rămân acide și pot deteriora smalțul dentar.

„Produsele care pot conține peste 20 de lingurițe de zahăr nu au ce căuta în meniul copiilor”, a declarat Eddie Crouch, președintele Asociației Dentare Britanice.

Pe de altă parte, reprezentanții industriei susțin că respectă deja norme stricte privind promovarea acestor produse către tineri. „Membrii noștri nu vând băuturi energizante copiilor și etichetează în mod clar produsele cu avertismente”, a precizat Gavin Partington, directorul Asociației Britanice a Băuturilor Răcoritoare.

Guvernul britanic urmează să stabilească data exactă la care interdicția va intra în vigoare, printr-un act adițional la legislația privind siguranța alimentelor, adoptată în 1990.