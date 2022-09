Bază rusească spulberată de artileria ucraineană după ce soldaţii ruşi au trimis locaţia crezând că flirtează cu femei îndrăgostite

Financial Times(FT) relatează, în ediția sa de ieri, modul amuzant prin care au reușit internauţii ucraineni să păcălească soldații ruşi din Ucraina, … la propriu.

Tactica ingenioasă aparţine unor tineri hackeri al căror lider şi-ar fi dorit să lucreze pentru SBU, serviciul secret ucrainean, dar, cererea sa a fost ignorată în vâltoarea războiului; drept urmare, ucraineanul și-a înființat propria „trupă” de hackeri.

Ukraine’s hackers registered a number of fake women’s accounts on social networks, tricked 🇷🇺 soldiers into sending photos that they geolocated, and shared with the 🇺🇦 military. A few days later, identified 🇷🇺 base near occupied Melitopol was blown up by Ukrainian artillery. – FT

