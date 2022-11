Biden a spus din nou că fiul său Beau a murit luptând în Irak deși a murit de cancer și spune că a vorbit cu inventatorul insulinei deși acesta a murit în 1941, cu un an înainte ca președintele SUA să se nască

în timpul unui discurs de campanie marți că regretatul său fiu Beau și-a pierdut viața în timp ce lupta în Irak – este cel puțin a doua oară în ultimele câteva săptămâni când președintele SUA gafează pe această temă.

Gafă după gafă chiar înainte de alegerile parțiale din SUA

Biden discuta despre inflație, Medicare și securitatea socială în sudul Floridei când a confundat mai întâi războiul din Irak cu războiul din Ucraina, apoi a spus că se gândea la conflictul anterior din cauza fiului său care a murit în Irak și apoi a spus că a vorbit chiar cu inventatorul insulinei.

„Ei vorbesc despre inflație… inflația este o problemă mondială în acest moment din cauza unui război în Irak și a impactului asupra petrolului și a ceea ce face Rusia… scuzați-mă, războiul din Ucraina”, a spus președintele. „Mă gândesc la Irak pentru că acolo a murit fiul meu”.

Beau Biden s-a stins din viață după o luptă cu cancerul cerebral în mai 2015, la Centrul medical militar național Walter Reed din Bethesda, Maryland, la vârsta de 46 de ani.

El s-a întors dintr-o misiune de un an în Irak în septembrie 2009, unde a servit ca avocat militar într-o brigadă a Gărzii Naționale din Delaware.

Președintele Biden a susținut tot marți că a vorbit cu omul care a „inventat” insulina – deși medicul a murit înainte ca Biden să se nască.

„Câți dintre voi cunoașteți pe cineva care are diabet și are nevoie de insulină”, a întrebat Biden mulțimea. „Știți cât costă fabricarea acelui medicament cu insulină pentru diabet? … Acesta a fost inventat de un om care nu l-a brevetat pentru că a vrut să fie disponibil pentru toată lumea. Am vorbit cu el, da?”. a susținut Biden.

Niciunul dintre cei doi oameni de știință care au descoperit insulina nu trăia atunci când Biden s-a născut

Dr. Frederick Banting și profesorul John James Richard Macleod au primit premiul Nobel pentru medicină în 1923 pentru descoperirea insulinei în 1921. Banting a murit în 1941, iar Macleod în 1935. Biden s-a născut în 1942.

în timpul unui discurs de campanie marți că regretatul său fiu Beau și-a pierdut viața în timp ce lupta în Irak – este cel puțin a doua oară în ultimele câteva săptămâni când președintele SUA gafează pe această temă.

Biden discuta despre inflație, Medicare și securitatea socială în sudul Floridei când a confundat mai întâi războiul din Irak cu războiul din Ucraina, apoi a spus că se gândea la conflictul anterior din cauza fiului său.

„Ei vorbesc despre inflație… inflația este o problemă mondială în acest moment din cauza unui război în Irak și a impactului asupra petrolului și a ceea ce face Rusia… scuzați-mă, războiul din Ucraina”, a spus președintele. „Mă gândesc la Irak pentru că acolo a murit fiul meu”.

Beau Biden s-a stins din viață după o luptă cu cancerul cerebral în mai 2015, la Centrul medical militar național Walter Reed din Bethesda, Maryland, la vârsta de 46 de ani. El s-a întors dintr-o misiune de un an în Irak în septembrie 2009, unde a servit ca avocat militar într-o brigadă a Gărzii Naționale din Delaware.

Președintele Biden a susținut tot marți că a vorbit cu omul care a „inventat” insulina – deși medicul a murit înainte ca Biden să se nască.

„Câți dintre voi cunoașteți pe cineva care are diabet și are nevoie de insulină”, a întrebat Biden mulțimea.

„Știți cât costă fabricarea acelui medicament cu insulină pentru diabet? … Acesta a fost inventat de un om care nu l-a brevetat pentru că a vrut să fie disponibil pentru toată lumea. Am vorbit cu el, da?”. a susținut Biden.

Dr. Frederick Banting și profesorul John James Richard Macleod au primit premiul Nobel pentru medicină în 1923 pentru descoperirea insulinei în 1921. Banting a murit în 1941, iar Macleod în 1935. Biden s-a născut în 1942.

Banting a refuzat să își pună numele pe brevetul insulinei, deoarece a considerat că nu este etic să facă acest lucru în calitate de medic care a depus jurământul lui Hipocrate. Macleod a refuzat, în mod similar, să fie menționat pe brevet.

Ar fi fost posibil ca președintele să se fi referit la unul dintre ceilalți doi medici implicați în descoperirea insulinei care erau în viață după nașterea sa, însă ambii medici sunt menționați pe brevet, contrar afirmațiilor lui Biden.

De data aceasta președintele a vorbit la un eveniment pentru a mobiliza alegătorii Partidului Democrat să se prezinte la urne în Florida, la șapte zile de la ziua alegerilor.

În 13 octombrie, Biden a spus în timpul unui discurs în Colorado, că fiul său Beau „și-a pierdut viața în Irak”.

În 28 septembrie, într-o altă gafă de proporții, Biden a strigat-o pe Jackie Walorski la un eveniment – uitând că aceasta murise la începutul acestui an și în ciuda faptului că își transmisese public condoleanțele pentru moartea lui Walorski.