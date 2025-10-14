B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Biden și Clinton îl felicită pe Trump pentru negocierea unui armistițiu în războiul din Gaza

Biden și Clinton îl felicită pe Trump pentru negocierea unui armistițiu în războiul din Gaza

Selen Osmanoglu
14 oct. 2025, 11:41
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce a transmis Biden
  2. Ce a transmis Clinton
  3. Acordul de pace pentru Gaza, semnat în Egipt

Foștii președinți democrați americani Joe Biden și Bill Clinton l-au lăudat luni pe Donald Trump pentru contribuția sa la negocierea unui armistițiu în războiul din Gaza.

Ce a transmis Biden

Joe Biden a spus că este „profund recunoscător și ușurat” că războiul din Gaza se apropie de sfârșit, conform New York Post.

„Drumul către acest acord nu a fost ușor”, a scris democratul. „Administrația mea a lucrat neîncetat pentru a aduce ostatici acasă, pentru a aduce ajutor civililor palestinieni și pentru a pune capăt războiului”.

Biden i-a acordat, de asemenea, credit lui Trump pentru că a obținut „un acord reînnoit de încetare a focului peste linia de sosire”.

„Acum, cu sprijinul Statelor Unite și al lumii, Orientul Mijlociu este pe calea păcii care sper să dăinuiască și un viitor pentru israelieni și palestinieni deopotrivă, cu măsuri egale de pace, demnitate și siguranță”, a concluzionat el.

Ce a transmis Clinton

Bill Clinton a transmis și el un mesaj pe platforma X. Acesta a spus că „președintele Trump și administrația sa, Qatarul și alți actori regionali merită recunoaștere puternică pentru că au menținut pe toată lumea implicată până la obținerea unui acord”, conform Agerpres.

Mai mult, el a îndemnat Israelul și organizația militantă palestiniană Hamas, cu sprijinul SUA, să „transforme acest moment fragil într-o pace durabilă”. Clinton a mai adăugat că el crede că este posibil „dacă o fac împreună”.

Acordul de pace pentru Gaza, semnat în Egipt

Acordul de pace pentru Gaza a fost semnat luni, în Egipt, de către mai mulți lideri ai lumii, primul fiind președintele american. „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista!”, a dat asigurări Donald Trump. El a mai precizat că a doua fază a planului său e în desfășurare.

După semnarea acordului, Trump a ținut în discurs în care a lăudat liderii lumii.

„Este un compliment pentru ce facem, pentru că ceea ce am realizat e ceva unic și foarte special. (…) Am realizat împreună o schimbare care e cu adevărat istorică”, a spus el.

