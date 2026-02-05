Într-un context tot mai tensionat, Bill Gates a recunoscut public că „regretă” întâlnirile cu Jeffrey Epstein.

Declarația vine la scurt timp după ce , Melinda French Gates, a vorbit despre „mizeria” din căsnicia lor. Aceasta a sugerat că fondatorul Microsoft ar trebui să ofere explicații clare privind legătura sa cu infractorul sexual, informează .

Ce spune Bill Gates despre dezvăluirile din dosarul Epstein

în cazul Jeffrey Epstein readuc în prim-plan acuzații explozive. Potrivit acestora, Bill Gates ar fi ascuns de soția sa o presupusă boală cu transmitere sexuală, apărută după contacte cu așa-numitele „fete ruse”. Dosarul oferă o perspectivă detaliată asupra relațiilor și activităților finanțatorului căzut în dizgrație, Jeffrey Epstein. În același timp, scoate la iveală legături cu numeroase celebrități.

Reprezentanții fondatorului Microsoft au reacționat rapid, respingând acuzația ca fiind „absolut absurdă și complet falsă”.

După o perioadă de tăcere, Bill Gates a rupt miercuri liniștea într-un interviu acordat postului australian 9News. Acolo a respins ferm acuzațiile și a declarat că Jeffrey Epstein ar fi încercat să îl șantajeze sau să îi afecteze imaginea publică.

„Se pare că Jeffrey și-a trimis un e-mail lui însuși. Acest e-mail nu a fost niciodată trimis. E-mailul este fals”, a precizat el.

„Nu știu ce gândea acolo. Încerca să mă atace într-un fel? Fiecare minut petrecut cu el, îl regret și îmi cer scuze că am făcut asta”, a mai precizat acesta.

Cum explică fondatorul Microsoft întâlnirile cu Jeffrey Epstein

În interviu, Bill Gates a declarat că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein în 2011. El a precizat că au luat cina de mai multe ori, strict pentru a discuta despre posibile investiții în proiecte științifice.

El a ținut să sublinieze că nu a pus niciodată piciorul pe insula privată din Caraibe a lui Jeffrey Epstein. De asemenea, a afirmat că nu a avut nicio relație cu femei prin intermediul acestuia.

„Accentul a fost întotdeauna că el cunoștea mulți oameni foarte bogați și spunea că îi poate convinge să dea bani pentru sănătatea globală. Privind în urmă, acela a fost un drum închis”, a declarat miliardarul.

„Am fost nechibzuit să petrec timp cu el. Am fost unul dintre mulți oameni care regretă că l-au cunoscut vreodată. Cu cât ies mai multe la iveală, cu atât va fi mai clar că, deși timpul petrecut a fost o greșeală, nu are nicio legătură cu acel tip de comportament.”, a mai spus acesta.