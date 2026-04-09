Biserica Sfântul Mormânt a fost redeschisă după 40 de zile de restricții impuse de războiul din Orientul Mijlociu. Credincioșii vor putea participa la ceremonia primirii Sfintei Lumini de Paște.

Ce măsuri au fost luate pentru accesul în Biserica Sfântul Mormânt

vine în urma unei schimbări a politicilor de apărare în întreaga regiune a Ierusalimului. Pe lângă lăcașul principal, și alte obiective religioase importante, precum Zidul Plângerii, pot fi vizitate acum sub o supravegherea din partea forțelor de ordine.

„Începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din orașul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite și rugăciune”, se arată în comunicat emis de poliție.

Ce măsuri de securitate se iau

Pentru gestionarea numărului mare de pelerini așteptați în Săptămâna Mare, autoritățile au mobilizat sute de polițiști și voluntari în Orașul Vechi. Măsurile vizează atât arterele principale de circulație, cât și zonele de acces direct către locurile de cult, pentru a evita orice incident.

„A fost dispusă o mobilizare operațională sporită, în cadrul căreia sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari vor fi desfășurați în întreg orașul Ierusalim, pe principalele artere de circulație, în Orașul Vechi și în locurile sfinte, cu scopul de a permite tuturor credincioșilor și vizitatorilor să ajungă în siguranță și să își exercite libertatea de cult, cu respectarea strictă a ordinii și siguranței publice”, a declarat chestorul Avshalom Peled.

Ce program vor avea ceremoniile de Înviere

Ceremoniile au început deja în dimineața Sfintei și Marii Joi cu Sfânta Liturghie, însă regulile pentru slujba de Înviere urmează să fie finalizate. Deciziile depind de consultările dintre Patriarhie și autoritățile locale, care monitorizează constant fluxul de persoane din zonele sfinte, scrie .

„Având în vedere aglomerația preconizată, adresăm publicului apelul de a da dovadă de răbdare, de a respecta indicațiile polițiștilor, de a manifesta vigilență față de obiecte suspecte”, a transmis poliția.

Patriarhia Română a confirmat că Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim cu o cursă specială în Sâmbăta Mare și va fi oferită delegaților pe aeroportul Otopeni.