Bogdan Aurescu: Aderarea Republicii Moldova la UE este în interesul strategic al României / „Comerțul” Transnistriei este preponderent orientat către UE, nu către Rusia (VIDEO)

Aderarea Republicii Moldova la UE este în interesul strategic al României, iar cele două state sunt legate o comunitate de limbă, de cultură, de istorie, care este foarte importantă și pe care nu putem să o ignorăm, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, acolo unde a vorbit despre sprijinul Bucureștiului pentru Chișinău.

Bogdan Aurescu (MAE), pe B1 TV, despre sprijinul României pentru Republica Moldova și despre situația din Transnistria

„Dacă ne uităm la rezultatele alegerilor parlamentare de anul trecut, la rezultatele alegerilor prezidențiale de dinainte de alegerile parlamentare, aș putea să spun că se conturează tot mai mult o majoritate din ce în ce mai consistentă în Republica Moldova care susține ideea de reformă democratică, de apropiere de Uniunea Europeană”, a explicat șeful diplomației române.

Aderarea Republicii Moldova la UE, spune el, este în interesul strategic al României.

„În altă ordine de idei, sigur, ne leagă o comunitate de limbă, de cultură, de istorie, care este foarte importantă și pe care nu putem să o ignorăm. În al treilea rând, iarăși extrem de important și nu cred că pot să fac o ierarhizare între toate aceste lucruri, aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova este în interesul strategic al României. Dacă în apropierea României, în Republica Moldova, care este un vecin direct al nostru, avem un stat care este croit după standardele europene și care ajunge să intre în Uniunea Europeană, așa cum ne dorim, asta înseamnă că avem mai multă securitate, deci mai multă prosperitate”, a adăugat Bogdan Aurescu.

Întrebat cum s-ar putea produce integrarea în UE, având în vedere Transnistria, ministrul a afirmat: „Integrarea în Uniunea Europeană și tot acest parcurs – care, iată, a început acum, prin acordarea statutului de candidat – nu se va produce peste noapte, deci este un proces îndelungat, și noi am trecut ani de zile prin negocieri de aderare, prin tot felul reforme foarte complicate, structurale, și cu siguranță cred, deci aici nu am niciun dubiu, că ne este mult mai bine în Uniunea Europeană decât dacă am fi fost în afara Uniunii Europene”.

„Prin urmare, acest drum al Republicii Moldova către integrarea în Uniunea Europeană va continua, va lua ceva timp, autoritățile de la Chișinău au spus ele însele, și doamna președinte Maia Sandu, că nu doresc scurtături. Vor să meargă în procesul acesta de reformă, de asumare a standardelor în modul cel mai serios. Eu cred că este o abordare foarte serioasă și ea este apreciată de oficialii europeni. Pe parcursul acestui traseu, care va fi unul destul de îndelungat, dar care depinde efectiv de ce face Republica Moldova, sunt convins că va trebui găsită o soluție și pentru Transnistria”, a continuat Bogdan Aurescu.

„Pe de altă parte, vreau să vă spun o chestiune, care poate să aibă sau nu însemnătate. În cazul Transnistriei, avem de-a face cu singurul conflict înghețat dintre toate conflictele înghețate care sunt în regiunea Mării Negre unde se aplică (în Transnistria, n.r.) într-o anumită formă Acordul de liber schimb încheiat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană acum câțiva ani. Asta înseamnă că «comerțul» Transnistriei este în momentul acesta preponderent orientat către Uniunea Europeană, nu către Rusia”, a mai precizat șeful diplomației române.