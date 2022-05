Bogdan Aurescu: Ambasada României la Kiev și-a reluat activitatea

Ambasada României la Kiev și-a reluat activitatea începând de sâmbătă, 14 mai, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe va participa, sâmbătă şi duminică, la reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele membre NATO, care se va desfăşura la Berlin. Vor fi luate decizii importante pentru Summitul NATO, în special în ceea ce priveşte Noul Concept Strategic al NATO, politica „uşilor deschise”, implicaţiile agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei asupra securităţii euroatlantice şi adaptarea consistentă a posturii de descurajare şi apărare.

