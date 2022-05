Bogdan Aurescu confirmă că România va interveni în favoarea Ucrainei la Curtea Internațională de Justiție. Ce a declarat șeful diplomației române

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a confirmat că România a luat decizia de a interveni în favoarea Ucrainei la Curtea Internațională de Justiție, în cadrul procedurilor lansate împotriva Rusiei.

„Mă bucur să anunță că, așa cum au decis cele mai înalte autorități române, România va interveni în Dosarul de la Curtea Internațională de Justiție cu privire la „Acuzațiile de Genocid sub Convenția privind Prevenirea și Reprimarea Crimei de Genocid” (Ucraina vs. Rusia)”, a scris șeful diplomației române, miercuri, pe Twitter.

Glad to announce that,as decided by RO highest authorities,Romania🇷🇴 will intervene in the Case before the International Court of Justice on 'Allegations of Genocide under the Convention on Prevention & Punishment of the Crime of Genocide'(Ukraine v. Russia)

