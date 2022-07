Bogdan Aurescu, despre întâlnirea cu Peter Sziijarto: Am discutat și despre aspectele controversate. Am fost asigurat că partea ungară are interesul ca relația cu România să fie una constructivă (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit miercuri pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, despre întâlnirea pe care a avut-o marți cu omologul său ungar, Peter Szijjarto, și susține că a fost asigurat că partea ungară are interesul ca relația cu România să fie una contructivă.

Bogdan Aurescu (MAE), pe B1 TV, despre întâlnirea cu Peter Szijjarto

Întrebat dacă se poate spune în urma întâlnirii cu omologul de la Budapesta că s-a mai lămurit situația în ceea ce privește gesturile controversate pe care le-a făcut Ungaria în ultima perioadă în legătură cu România, Bogdan Aurescu a explicat: „Eu sper că da. Acum trebuie spus că această vizită a colegului meu Peter Szijjarto a avut loc în contextul în care anul acesta se împlinesc 20 de ani de parteneriat strategic cu Ungaria. Ceea ce noi, partea română, ne dorim este să avem o relație constructivă, o relație ca între buni vecini, care sunt și membri ai Uniunii Europene și membri NATO și care ne confruntăm și cu provocări similare, pentru că suntem până la urmă în aceeași zonă și înfruntăm efectele adverse ale războiului din Ucraina”.

„Discutam cu omologul meu despre situația dependenței foarte mari din punct de vedere energetic a Ungariei de Rusia, mă rog, de surse externe. Eu cred că dacă reușim să ajutăm pe cât putem Ungaria să fie mai puțin dependentă de Rusia este ceva care vine în sprijinul și în interesul strategic al României”, a adăugat Bogdan Aurescu, care a vorbit pe B1 TV și despre , dar și despre .

„Am discutat și despre aspectele controversate despre care ați amintit. Am amintit despre vizitele private ale oficialilor ungari în România, despre așteptările noastre legate de evenimentul de săptămâna viitoare de la Tușnad, Universitatea de Vară, care se reia după doi ani de pauză din cauza pandemiei, și asigurările pe care le-am primit au fost în sens pozitiv. Eu sper că mesajul părții române este înțeles și am fost asigurat că partea ungară are interesul ca relația cu România să fie una constructivă”, a mai spus șeful diplomației române.