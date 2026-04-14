Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major

Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 10:44
Cuprins
  1. Lovituri în zona portuară și navă avariată
  2. Infrastructură afectată și pagube extinse
  3. Fără victime raportate
  4. Apărarea aeriană și amploarea atacului
  5. Contextul atacurilor asupra infrastructurii maritime

Un atac masiv cu drone lansat de Rusia a vizat în noaptea de luni spre marți portul Izmail, cel mai mare port ucrainean de la Dunăre, provocând avarierea unei nave comerciale sub pavilion panamez și distrugeri semnificative în zona portuară, potrivit autorităților ucrainene.

Lovituri în zona portuară și navă avariată

Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a declarat că mai multe lovituri au fost înregistrate în portul Izmail, în regiunea Odesa, iar o navă comercială a fost avariată în urma atacului, conform Agerpres.

„Inamicul lovește din nou în mod deliberat infrastructura critică și rețeaua logistică din regiunea Odesa”, a transmis oficialul ucrainean pe platforma Telegram.

Potrivit acestuia, atacul a provocat și un incendiu în zona portuară, însă focul a fost stins rapid.

Infrastructură afectată și pagube extinse

Autoritățile ucrainene au confirmat că, pe lângă nava avariată, au fost afectate mai multe elemente de infrastructură portuară, inclusiv un chei și o barjă. De asemenea, o clădire care adăpostea un atelier a fost distrusă.

Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a precizat că au fost distruse și două autobuze de transport pasageri, șapte mașini și o ambulanță.

Totodată, acoperișurile a șase clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

Fără victime raportate

Deși pagubele materiale sunt semnificative, autoritățile au transmis că nu au fost înregistrate victime, nici morți, nici răniți în urma atacului asupra portului Izmail.

Apărarea aeriană și amploarea atacului

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în total peste noapte patru rachete și 129 de drone asupra teritoriului ucrainean. Sistemele de apărare antiaeriană au reușit să doboare sau să neutralizeze o rachetă și 114 drone.

Contextul atacurilor asupra infrastructurii maritime

Atacul asupra portului Izmail se înscrie într-o serie mai largă de lovituri rusești asupra infrastructurii maritime ucrainene. De-a lungul războiului, Rusia a vizat în mod repetat rutele de export ale Ucrainei, afectând porturi esențiale pentru comerțul extern și economia țării.

