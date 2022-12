Bombardamente năprasnice ale Rusiei. Noapte de foc în două dintre regiunile anexate de liderul de la Kremlin

Armata ucraineană anunță că aşezările din estul regiunii şi nord-estul regiunii Harkov au fost ţinta unor atacuri intense ale ruşilor, informează CNN.

Doneţk şi Harkov, ţinta unor atacuri intense ale ruşilor

„(Sunt) peste 20 de atacuri de la lansatoare de rachete multiple (ruseşti) asupra poziţiilor trupelor noastre şi aşezărilor de pe linia frontului”, a transmis Armata, notează .

Potrivit Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, forţele ruseşti menţin linia frontului de-a lungul graniţei dintre regiunile Harkov şi Lugansk şi au bombardat aproape o duzină de aşezări în cursul zilei de joi.

De asemenea, şeful Administraţiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat că în părţile din nordul Harkovului, oraşele recent recuperate de forţele ucrainene, în apropiere de graniţa cu Rusia, sunt bombardate constant, inclusiv Vovceansk.

„Localităţile apropiate de linia frontului din sectorul Kupiansk ”, a spus acesta, menționând că nu există perspectiva unei contraofensive a ruşilor.

„Avem destule forţe şi mijloace în această şi în alte regiuni pentru a respinde duşmanul”, a adăugat Sinegubov.

russian fascists bombarded Avdiivka with thermal or phosphorus bombs. Burn in hell .

