Bombardamentele au fost reluate asupra Kievului după mai multe săptămâni de liniște (VIDEO)

Sirenele au răsunat din nou în Kiev după mai multe săptămâni de acalmie. Mai multe explozii au zguduit zona de nord a capitalei ucrainene, duminică dimineață.

„Mai multe explozii în districtele Darnytskyi și Dniprovskyi din capitală. Serviciile de urgență ucrează deja la fața locului” a scris primarul Kievului, Vitali Klitschko pe aplicatia Telegram.

Primarul orașului istoric Brovary, situat la aproximativ 20 km de centrul Kievului, a îndemnat oamenii să rămână în casele lor, din cauza fumului. Cel puțin o persoană a fost spitalizată, dar nu a fost raportat niciun deces până acum.

Regarding the morning explosions in Darnytskyi and Dniprovskyi districts of Kyiv.

There are currently no casualties from missile strikes on infrastructure. One victim was hospitalized. The services are still working in the affected areas.

