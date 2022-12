Bombardamentele rusești au lovit maternitatea unui spital din Herson, spun ucrainenii (FOTO)

Maternitatea unui spital din Herson, oraș aflat în sudul Ucrainei, a fost lovită de bombardamentele rusești, susține Kyrylo Tymoșenko, vicepreședintele biroului prezidențial ucrainean, potrivit .

„Au bombardat locul în care s-au născut astăzi doi copii. Înainte de atac, doctorii au reușit să finalizeze o cezariană. În instituție sunt 5 femei după naștere. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit”, a declarat Tymoșenko, marți, prin intermediul Telegram.

Russians shelled the maternity ward of the hospital in Kherson. 2 children were born there today.

Before the attack, doctors managed to complete a caesarean section.

Miraculously, no one was injured. Both doctors and patients were in the shelter.

