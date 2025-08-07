Într-o zi plină de durere pentru celebrul actor Brad Pitt, la aflarea vestei că mama lui a murit, acesta a hotărât că trebuie să filmeze în continuare. Vedeta a fost văzută lucrând pe platourile de filmare din California, iar acesta nu a făcut niciun comentariu legat de pierdere, relatează !

Cuprins:

Cum a fost surprins Brad Pitt pe platourile de filmare

Cine a fost Jane Pitt

Ce mesaj i-a transmis Pitt mamei sale înainte să moară

Pe 5 august, în California, Brad Pitt a fost surprins filmând pentru „The Continuing Adventures of Cliff Booth”, noul său proiect cinematografic. În aceeași zi, mama sa, Jane Etta Pitt, s-a stins din viață la 84 de ani, potrivit unui anunț făcut de către presa americană.

new 📸 brad was spotted on set in LA — brad pitt updates (@pittstoppp)

Fotografiile publicate de Daily Mail, și preluate de , îl arată pe actor vizibil afectat, dar stăpân pe situație. Deși nu se cunoaște dacă vestea a venit înainte sau după filmări, și-a continuat activitatea fără a atrage atenție asupra lui.

Cine a fost Jane Pitt

Jane Pitt, mama lui Brad Pitt, s-a născut în 13 august 1940, iar aceasta a fost consilier școlar și învățătoare, o femeie dedicată familiei și educației, care și-a crescut cei trei copii, împreună cu soțul ei William Pitt.

„Dacă o cunoșteai pe Grammy, știai că avea cea mai mare inimă… Era dragostea în forma ei cea mai pură”, a scris nepoata lui Brad, Sydney Pitt, într-un omagiu postat pe Instagram, potrivit .

Brad Pitt’s mother has passed away, after 84 years of life.

Rest in Peace, Sweet Jane 🙏🏻 — Joe Frady (@JoeFrady)

Ce mesaj i-a transmis Pitt mamei sale înainte să moară

Într-o apariție la emisiunea Today Show, în iunie, Brad Pitt, a vorbit despre mama lui când își promova filmul său despre Formula 1: “Trebuie să-i spun ‘bună’ mamei mele, pentru că se uită la tine în fiecare dimineață.”, a spus acestea potrivit sursei citate.