Brandul de fashion Balenciaga creează o linie de bluze cu simbolurile Ucrainei. Cât costă îmbrăcămintea din noua colecție

Balenciaga este unul dintre cele mai mari nume ale industriei modei de lux.

Firma de vestimentație și încălțăminte de lux a transmis joi că , o platformă lansată de președintele Volodimir Zelenski pentru donații caritabile în sprijinul Ucrainei, în contextul în care țara se luptă împotriva invaziei trupelor ruse, informează

Balenciaga a lansat o linie de bluze cu imprimeuri ale steagului ucrainean și ale unui trident, stema Ucrainei.

„100% din profitul net obținut din vânzările acestor bluze, care costă fiecare 200 de euro, va fi donat eforturilor umanitare de reconstrucție a Ucrainei”, a precizat brandul de lux.

Balenciaga Creative director Demna Gvasalia became an ambassador of the UNITED24 platform. Also created a special sweatshirt in support of . : “Thank you. It’s crucial that we keep the world’s focus on to help rebuild it.”

