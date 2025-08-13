O puternică s-a produs marţi la o fabrică de explozibili în sudul . Au fost rănite mai multe persoane, iar alte nouă sunt date dispărute.

Cuprins

Ce s-a întâmplat la fabrică

Victimele sunt căutate

Ce s-a întâmplat la fabrică

Şase bărbaţi şi trei femei sunt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala statului Paraná, conform .

De asemenea, au fost rănite mai multe persoane. Ele au fost transportate la cele mai apropiate unități medicale din zonă.

„Zona exploziei a fost distrusă. Pe o rază de aproximativ 1,5 kilometri casele au fost afectate, cu geamuri sparte, structuri avariate şi o undă de şoc uriaşă”, a spus purtătoarea de cuvânt a departamentului de pompieri, Luisana Guimaraes.

Victimele sunt căutate

Nouă persoane, șase bărbați și trei femei, sunt căutați de autorități. La căutarea victimelor participă forţele de securitate care sunt ajutate de câini.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare, a declarat conducerea societăţii Enaex Brasil, proprietarul fabricii, într-o conferinţă de presă.