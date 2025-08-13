B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Brazilia: Deflagrație la o fabrică de explozibili. Nouă persoane, date dispărute

Brazilia: Deflagrație la o fabrică de explozibili. Nouă persoane, date dispărute

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 08:35
Brazilia: Deflagrație la o fabrică de explozibili. Nouă persoane, date dispărute
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14

O explozie puternică s-a produs marţi la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei. Au fost rănite mai multe persoane, iar alte nouă sunt date dispărute.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat la fabrică
  • Victimele sunt căutate

Ce s-a întâmplat la fabrică

Şase bărbaţi şi trei femei sunt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala statului Paraná, conform Adevărul.

De asemenea, au fost rănite mai multe persoane. Ele au fost transportate la cele mai apropiate unități medicale din zonă.

„Zona exploziei a fost distrusă. Pe o rază de aproximativ 1,5 kilometri casele au fost afectate, cu geamuri sparte, structuri avariate şi o undă de şoc uriaşă”, a spus purtătoarea de cuvânt a departamentului de pompieri, Luisana Guimaraes.

Victimele sunt căutate

Nouă persoane, șase bărbați și trei femei, sunt căutați de autorități. La căutarea victimelor participă forţele de securitate care sunt ajutate de câini.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare, a declarat conducerea societăţii Enaex Brasil, proprietarul fabricii, într-o conferinţă de presă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina. Reacția lui Zelenski
Externe
Trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina. Reacția lui Zelenski
Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza
Externe
Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Externe
Raportul anual al SUA acuză deteriorarea libertății de exprimare în Europa. Critici și acuzații de aliniere la politica lui Trump
Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Portugalia! Bărbat sufocat mortal, după ce soția sa obeză a căzut peste el. Cum s-a petrecut incidentul
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Externe
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Externe
Un muncitor român a murit în Spania în timp ce lucra la 41 de grade Celsius, în plină caniculă
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Externe
Viktor Orban: „Rusia a câștigat războiul din Ucraina” / Declarații înaintea summitului Trump-Putin
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Externe
Turcia schimbă sistemul all-inclusive în hoteluri și restaurante. Cum va afecta această decizie turiștii români
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Externe
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Lovitură pentru cei care merg în concediu în Grecia. Amenzile pentru șoferi ajung până la 8.000 de euro
Externe
Lovitură pentru cei care merg în concediu în Grecia. Amenzile pentru șoferi ajung până la 8.000 de euro
Ultima oră
09:34 - Reacția neașteptată a unui bărbat din Vâlcea, după ce polițiștii i-au spus să nu mai asculte muzică tare pe stradă
09:30 - Remedii naturale: de ce să păstrezi cojile de ceapă, nucă sau ouă?
09:23 - Austeritate cu amenzi uriașe. Guvernul vrea să scoată mai mulți bani din buzunarele românilor
09:18 - Un elev a adormit în timpul probei la Bacalaureat: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute”
09:07 - Nou trend în materie de călătorii: vacanțele cu necunoscuți. Ce povestesc românii care au avut parte de o astfel de experiență
08:50 - Tragedie în Mehedinți: doi soți au murit într-un accident rutier
08:46 - Începe cu adevărat curățenia în Guvern? Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Executivului, pentru tăierea cheltuielilor de personal
08:38 - Ceasul bate pentru profesorii care trebuie să-și caute ore în plus. Sindicaliștii amenință: „Școala nu va începe, vom boicota începutul anului școlar”
08:32 - Visul șoferilor de a circula pe autostradă de la București la Iași se năruie. Guvernul nu mai are bani pentru lucrări. Avertisment Pro Infrastructură
08:18 - Preoții și personalul monahal vor plăti contribuția la sănătate. Din 1 septembrie, nu vor mai fi exceptați de la plata CASS