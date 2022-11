Brazilianca măritată cu o păpușă din cârpă susține că a fost înșelată: ”L-am întrebat cine e femeia și nu mi-a răspuns”

Femeia din Brazilia ,care susține că a fost înșelată.

Femeia a povestit despre infidelitatea păpușii din cârpă

Brazilianca a devenit cunoscută în toată lumea, după ce în urmă cu doar câteva luni a hotărât să se mărite cu iubitul ei, din cârpă chiar de mama sa. Femeia, de 27 de ani, și-a numit ”soțul” Marcelo și susține că au împreună chiar și un copil, pe nume Marcelinho, care s-ar fi născut în 35 de minute. Deși în urmă cu doar câteva luni radia de fericire că s-a măritat cu Marcelo, acum aceasta susține că este înșelată în timp ce ea a fost internată în spital.

„Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie în timp ce eu am fost internată trei nopți și trei zile cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus”, a afirmat femeia pentru The Sun.

Brazilianca susține că i-a găsit mesaje cu amanta

Femeia a mărturisit că deși inițial nu și-a crezut prietena, a verificat telefonul soțului ei și ar fi găsit conversații incriminatoare.

„La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a asigurat că mă înșală. L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns”, a completat brazilianca, potrivit The Sun.