Două drone militare, una aeriană şi cealaltă navală, au fost reperate şi neutralizate în apele de pe coasta bulgară a Mării Negre în două intervenţii separate, duminică şi marţi, potrivit declarațiilor Ministerului bulgar al Apărării.

Ce s-a întâmplat în cele două intervenţii

Potrivit declarațiilor Ministerului bulgar al Apărării, au fost efectuate două intervenţii separate de echipe specializate pentru a neutraliza două drone militare în derivă în apele bulgare ale . Primele operaţiuni au avut loc duminică, iar a doua intervenţie a avut loc marţi.

Ministerul bulgar al Apărării a anunţat că pentru fiecare situaţie au intervenit echipe specializate şi că ambele incidente au fost gestionate prin operaţiuni distincte, vizând identificarea, inspectarea şi neutralizarea eventualelor ameninţări explozive, potrivit declarațiilor oficiale citate de .

Unde au fost găsite dronele

Primul incident a avut loc în largul oraşului Sinemoretz, unde o dronă navală de suprafaţă prevăzută cu patru încărcături explozive a fost găsită duminică. Conform sursei, încărcăturile au fost îndepărtate, dar drona a fost detonată controlat din cauza temerii că ar putea avea şi alţi explozivi, potrivit declarațiilor Ministerului bulgar al Apărării.

Al doilea incident a fost semnalat în largul oraşului Nessebar, unde o dronă aeriană prăbuşită în mare a fost inspectată marţi la faţa locului şi apoi transportată la o bază navală. La baza navală s-a constatat că drona aeriană nu era echipată cu explozibili, relatează Digi24.

Autorităţile bulgare nu au precizat originea , dacă erau ruseşti sau ucrainene. De când a început războiul în Ucraina în anul 2022, pe coasta bulgară a Mării Negre au fost semnalate adesea drone şi mine.