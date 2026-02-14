B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată

Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 16:03
Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
Sursa Foto: Instagram/ @BulgariaTravelOrg
Cuprins
  1. Ce arată datele oficiale despre turiștii români
  2. Cum este promovată oferta turistică în România
  3. Ce rol joacă patrimoniul cultural în strategie

Bulgaria a devenit, în 2025, una dintre destinațiile externe preferate ale românilor, datele oficiale indicând un nivel istoric al fluxului turistic. Statisticile recente arată nu doar o revenire post-pandemică, ci o creștere solidă, susținută de strategii active de promovare.

Ce arată datele oficiale despre turiștii români

Conform Institutului Național de Statistică din Bulgaria, numărul înnoptărilor realizate de turiști din România a atins aproape un milion în 2025. Această valoare marchează un avans de 8,5% față de anul anterior și confirmă un interes constant pentru destinațiile bulgărești. Comparativ cu 2019, anul de referință dinaintea pandemiei, creșterea depășește 50%, un indicator considerat semnificativ pentru stabilitatea sectorului turistic regional.

Ministrul Turismului în exercițiu, Miroslav Borsos, a explicat că rezultatele reflectă eforturi concentrate de marketing și cooperare internațională. Potrivit acestuia, România reprezintă o piață strategică, atrasă de diversitatea ofertelor și de raportul calitate-preț.

Autoritățile de la Sofia consideră că experiențele autentice, combinate cu infrastructura turistică modernizată, au contribuit decisiv la această evoluție pozitivă.

Cum este promovată oferta turistică în România

Pentru a consolida această tendință, Bulgaria participă la ediția din februarie a Târgului de Turism al României (TTR), unde își prezintă potențialul printr-un stand cu identitate vizuală reînnoită. Conceptul evidențiază îmbinarea dintre tradiție și modernitate, element considerat esențial în promovarea externă, relatează HotNews.

Accentul este pus pe patrimoniul cultural, meșteșuguri și muzică tradițională, domenii care diferențiază destinația pe o piață competitivă.

Ce rol joacă patrimoniul cultural în strategie

Un element distinct îl reprezintă promovarea cimpoiului bulgăresc, inclus oficial pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Autoritățile consideră că acest tip de recunoaștere internațională consolidează atractivitatea turistică.

Designul standului și mesajele asociate transmit direcția actuală a turismului bulgar, bazată pe identitate națională, inovație și experiențe culturale autentice.

