B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bulgaria nu va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim. Credința populară spune că vor fi urmări apocaliptice pentru țară

Bulgaria nu va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim. Credința populară spune că vor fi urmări apocaliptice pentru țară

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 23:25
Bulgaria nu va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim. Credința populară spune că vor fi urmări apocaliptice pentru țară
Sursă Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Cuprins
  Ce a transmis Biserica Ortodoxă Bulgară despre Lumina Sfântă
  Ce a decis Biserica Ortodoxă Română

Lumina Sfântă de la Ierusalim nu va ajunge în Bulgaria nici pentru Paștele din acest an, a anunțat Biserica Ortodoxă din țara vecină.

Ce a transmis Biserica Ortodoxă Bulgară despre Lumina Sfântă

La fel ca anul trecut, nici de data aceasta nicio delegație oficială nu va merge la Ierusalim pentru a primi Lumina Sfântă, a confirmat Sfântul Sinod.

„Avem Lumina Sfântă în capela sinodală și în alte câteva mănăstiri din țară, precum și în templul Sfânta Nedelya”, a transmis Biserica, potrivit Novinite.

În credința populară, neaducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim e un lucru de rău augur, având urmări apocaliptice pentru țară.

Ce a decis Biserica Ortodoxă Română

În schimb, Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă în România cu o cursă specială din Tel Aviv în Sâmbăta Mare, potrivit declarațiilor părintelui arhimandrit Ioan Meiu.

Patriarhia Română susține că aducerea Sfintei Lumini, sâmbătă seară, „poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Într-o astfel de situație total nedorită și imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv”, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Tags:
