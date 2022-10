”Cadou pentru Putin”: Cehii au făcut chetă și au cumpărat un tanc T-72 ”Avenger” pentru armata ucraineană

Cehii au reușit să strângă într-o lună suficienți bani pentru a cumpăra armatei ucrainene un tanc modern de luptă T-72 ”Avenger”. Campania de strângere de fonduri a primit numele „Cadou pentru Putin”.

Campania de strângere de fonduri a fost lansată de omul de afaceri ceh Dalibor Dědek şi sprijinită de Ministerul ceh al Apărării şi de Ambasada Ucrainei la Praga. Într-o singură lună, 11.288 de persoane au donat și s-au strâns peste 33 de milioane de coroane, adică 1,2 milioane de euro, suficient pentru achiziționarea tancului.

Banii vor fi transferați Ambasadei Ucrainei din Cehia, care se va ocupa de tranzacție.

Tancul va primi numele „Tomas”.

