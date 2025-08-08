B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta

Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 19:24
Actrița din „Grey’s Anatomy”, confruntată cu o boală autoimună. Ce simptome are aceasta
Sursa foto: Hepta / Bestimage / WALTER / BESTIMAGE

Camilla Luddington, recunoscută de fani pentru interpretarea medicului Jo Wilson în serialul medical „Grey’s Anatomy”, a anunțat că se confruntă cu o boală autoimună care i-a afectat rutina și sănătatea.

Diagnosticul a fost stabilit după luni de dureri și oboseală extremă, iar actrița a decis să împărtășească public această experiență, potrivit Fox News.

Cuprins:

  • Cum s-au manifestat simptomele pentru actriță
  • Care este diagnosticul final pe care aceasta l-a primit
  • Cum va fi viața pentru Camilla Luddington

Cum s-au manifestat simptomele pentru actriță

Luddington a povestit despre o perioadă de câteva săptămâni în care se simțea extrem de obosită, confuză și epuizată fizic, fără o explicație medicală precisă.

„Mă trezeam dimineața cu fața și mâinile umflate. Ochii mei erau umflați, iar inelele de pe degete abia le puteam scoate” a spus ea în podcastul său „Call It What It Is”.

La început, a crezut că simptomele sunt date de stres sau de oboseală cronică. Totuși, analizele de sânge au arătat o realitate diferită și îngrijorătoare.

„Doctorul mi-a spus că toate valorile sunt bune, cu excepția uneia. Și când am auzit cuvintele boală autoimună, am zis: ‘What the f***’”, a declarat actrița, potrivit sursei citate.

Care este diagnosticul final pe care aceasta l-a primit

Camilla a fost diagnosticată cu hipotiroidism Hashimoto, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar atacă glanda tiroidă, reducând treptat producția de hormoni esențiali pentru buna funcționare a organismului.

„Hashimoto înseamnă că sistemul tău imunitar îți atacă din greșeală tiroida, o glandă mică din gât care controlează energia. Te face să te simți ca un melc” a explicat ea pentru sursa citată.

Actrița a descoperit că, în starea în care se afla, medicii erau surprinși că mai putea funcționa.

„Mi-au spus: Nu știm cum reușești să te ții pe picioare” a adăugat ea. Diagnosticul a fost, paradoxal, o ușurare.

„Când ai anxietate legată de sănătate, ajungi să simți că te minți singur. Mă gândeam: ‘Poate sunt nebună.’ Diagnosticul a fost confirmarea că nu îmi imaginam.”

Cum va fi viața pentru Camilla Luddington

Deși viața cu Hashimoto nu este ușoară, Luddington spune că a început un tratament și se simte mai bine.

„Mi s-a spus că există tratament și că putem ține boala sub control. Am simțit o mare ușurare, a mărturisit ea, pentru sursa citată.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Externe
Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Externe
Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Externe
Probleme în vestiarul Barcelonei: Lamine Yamal și Lewandowski, sancționați de UEFA. Hansi Flick, suspendat în Europa
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Externe
Timpul a stat pe loc pentru un tată dispărut acum 28 de ani. Corpul său a fost găsit intact într-un ghețar din Pakistan
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Externe
Putin vrea să discute față în față cu Trump. Ce țară este favorită pentru a se întâlni
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
Externe
Prețurile alimentelor au atins un nou vârf istoric, după doi ani de scădere. Ce alimente propulsează indicele FAO din luna iulie
O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
Externe
O româncă de 20 de ani droga și jefuia bătrâni în Italia. Avea la ea o seringă cu urme de substanță halucinogenă când a fost prinsă de polițiști
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Externe
Bătrâni din Italia, păcăliți de o româncă. Femeia intra în casă, îi seda și îi jefuia
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Externe
Amenzi de sute de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroporturi
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Externe
Zelenski insistă asupra unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump
Ultima oră
22:01 - O femeie a fost înjunghiată în plină stradă, în București. Reacția martorilor, de-a dreptul halucinantă
21:56 - După trupa Paraziții, nici trupa Vama NU va participa la ediția din acest an de la UNTOLD. Motivul pentru care s-au retras: „Ne pare rău!”
21:52 - Heidi Klum, despre căsnicie, maternitate și revenirea în forță: „Nu m-am ascuns niciodată”
21:32 - Bujduveanu anunță că s-a economisit 1 milion de euro pe an la buget, după ce au scăzut salariile directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administraţie: “Era aberant ca un director să aibă un salariu de 40.000 de lei” (VIDEO)
21:30 - România are cel mai mare procent de adolescenți dependenți de telefon. Vara, timpul petrecut în fața ecranelor crește semnificativ
21:21 - Reguli noi pentru turiștii care vor să meargă într-un oraș din Italia. Ce nu ai voie să mai faci de acum
21:05 - Stelian Bujduveanu anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică” (VIDEO)
20:57 - A trecut o lună de când Emil Gânj este căutat. Ce spun localnicii din Mureș, speriați că individul ar putea acționa din nou
20:48 - Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
20:39 - Bolojan le-a cerut miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese: „E un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”