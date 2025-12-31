B1 Inregistrari!
Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată"

Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: „Am fost atacată”

Ana Maria
31 dec. 2025, 20:03
Camilla, soția Regelui Charles, a fost agresată de un bărbat, într-un tren. Când s-a întâmplat totul: Am fost atacată
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Andrew Matthews
Cuprins
  1. Camilla, soția Regelui Charles, atacată într-un tren. Ce impact a avut această experiență asupra sa
  2. Cum s-a desfășurat agresiunea și ce s-a întâmplat după
  3. De ce este important să vorbim despre violența împotriva femeilor

Camilla, soția Regelui Charles, a făcut o dezvăluire surprinzătoare într-un interviu acordat BBC. Ea a povestit despre un incident care i-a marcat adolescența. Regina Camilla a Marii Britanii a fost atacată de un bărbat într-un tren, iar în urma agresiunii, a fost „foarte furioasă”, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

Când eram adolescentă, am fost atacată într-un tren… Îmi amintesc că la momentul respectiv am fost foarte furioasă”, a spus regina în cadrul discuției difuzate miercuri, care a avut ca temă violența împotriva femeilor.

Citeam o carte şi, ştiţi, acest băiat… bărbat… m-a atacat, iar eu am ripostat”, a adăugat Camilla, precizând că nu îl cunoştea pe agresor.

Camilla, soția Regelui Charles, atacată într-un tren. Ce impact a avut această experiență asupra sa

Camilla, în vârstă de 78 de ani, este cunoscută pentru susținerea organizațiilor caritabile care luptă împotriva violenței sexuale și domestice, oferind sprijin victimelor.

Această poveste a agresiunii a fost făcută publică pentru prima dată în septembrie, când o carte despre familia regală a fost publicată în serial în ziarul Times. Până acum, Palatul Buckingham nu confirmase incidentul.

Îmi amintesc că am coborât din tren, iar mama s-a uitat la mine şi mi-a spus: ‘De ce ai părul ciufulit şi de ce-ţi lipseşte nasturele de la haină?’”, a mai relatat regina pentru BBC.

Eram atât de furioasă încât asta m-a bântuit mulţi ani”, a mărturisit ea.

Cum s-a desfășurat agresiunea și ce s-a întâmplat după

Potrivit cărții, incidentul s-a petrecut într-un tren spre gara Paddington din Londra, când Camilla avea aproximativ 16-17 ani. Ea și-ar fi scos pantoful și l-ar fi lovit pe agresor în zona genitală.

La sosirea în gara Paddington, tânăra Camilla l-ar fi denunțat pe atacator unui oficial, iar bărbatul ar fi fost arestat, conform aceleiași surse.

Regina Camilla nu a confirmat, însă, aceste detalii în interviul acordat BBC.

De ce este important să vorbim despre violența împotriva femeilor

Povestea Reginei Camilla aduce în prim-plan o realitate dificilă cu care se confruntă multe femei. În contextul în care ea însăși sprijină de ani buni cauze și organizații care combat violența domestică și sexuală, această mărturie întărește importanța dialogului deschis și a luptei împotriva agresiunilor.

