Carantina neîntreruptă îi înfurie pe chinezi. Oamenii disperați distrug barierele din fața caselor (VIDEO)

În timp ce tot mai multe țări europene s-au relaxat aproape complet în ceea ce privește măsurile anti-Covid, continuă să-i aducă pe oameni la disperare.

Locuitorii din oraşul Guangzhou ies pe stradă în ciuda ordinelor locale strict implementate și au distrus barierele din fața caselor unde sunt închiși cu forța sub pretextul carantinei, potrivit .

Aceste violenţe au loc în timpul celui mai grav val al pandemiei la Guangzhou de la izbucnirea epidemiei, la sfârşitul lui anul 2019.

Ele vizează politica anti-COVID a „toleranţei zero” a Beijingului, care afectează puternic economia chineză.

Sătui să mai respecte , oamenii au ieșit în stradă. Au aruncat în agenți cu tot ce-au avut la îndemână, în timp ce forțele de intervenție au folosit împotriva lor gaze lacrimogene.

Această revoltă violentă din China are loc în cartierul Haizhu, plasat în carantină. Se pare că ordinul de a combate orice focar de COVID îi lasă pe chinezi fără mâncare și alte lucruri esențiale.

În zonă locuiesc numeroşi muncitori nomazi săraci, care se plâng că nu sunt plătiţi dacă nu se întorc la muncă, de penurii de alimente şi de scumpiri antrenate de .

