Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a făcut cadou unui bărbat din Alaska o motocicletă nou-nouță, în timpul vizitei sale din cadrul discuțiilor cu Donald Trump, relatează

Gestul a fost prezentat de către presa din Moscova drept un semn al „bunăvoinței Moscovei”.

Mark Warren, un locuitor din Anchorage, deținea în garajul său o motocicletă Ural veche pentru care nu avea piesele necesare de schimb, deoarece împotriva au dus la îngreunarea procesului de a le găsi. Putin când a văzut situația de față, a decis să-i trimită acestuia o motocicletă Ural nouă. Aceasta i-a fost înmânată într-o ceremonie filmată de televiziunea de stat Rossia 1.

„Acesta este un cadou personal din partea președintelui rus”, a declarat Andrei Ledenev, consilierul Ambasadei Rusiei de la Washington, potrivit sursei citate.

Acesta i-a oferit cheile motocicletei, iar mai apoi acesta a testat vehiculul, împreună cu cei doi dimplomați ruși care au apărut în cadrul emisiunii

Presa rusă a încadrat momentul în care bărbatul a primit motocicleta din partea președintelui Rusiei, Vladimir Putin într-o amintire istorică:

„Iată o nouă plimbare pe noul Ural. Un vehicul rusesc în America Rusă, sub umbra unui mesteacăn rusesc”, a spus unul dintre reporteri, potrivit sursei citate.

În cadrul vizitei, președintele rus a oferit drept cadou două icoane arhiepiscopului Alexy din Sitka și Alaska, acesta primind în schimb o icoană din partea acestuia.