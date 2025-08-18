B1 Inregistrari!
Externe » Care este cadoul pe care l-a primit un bărbat după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska. Ce i-a oferit liderul rus acestuia

Care este cadoul pe care l-a primit un bărbat după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska. Ce i-a oferit liderul rus acestuia

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 18:46
Care este cadoul pe care l-a primit un bărbat după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska. Ce i-a oferit liderul rus acestuia
Sursa Foto: Hepta.ro / Sputnik / Ilya Pitalev

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a făcut cadou unui bărbat din Alaska o motocicletă nou-nouță, în timpul vizitei sale din cadrul discuțiilor cu Donald Trump, relatează The Moscow Times.

Gestul a fost prezentat de către presa din Moscova drept un semn al „bunăvoinței Moscovei”.

Cuprins:

  • Ce motocicletă a primit cadou bărbatul de la Vladimir Putin
  • Ce a spus unul dintre prezentatorii emisiunii de stat

Ce motocicletă a primit cadou bărbatul de la Vladimir Putin

Mark Warren, un locuitor din Anchorage, deținea în garajul său o motocicletă Ural veche pentru care nu avea piesele necesare de schimb, deoarece sancțiunile împotriva Rusiei au dus la îngreunarea procesului de a le găsi. Putin când a văzut situația de față, a decis să-i trimită acestuia o motocicletă Ural nouă. Aceasta i-a fost înmânată într-o ceremonie filmată de televiziunea de stat Rossia 1.

„Acesta este un cadou personal din partea președintelui rus”, a declarat Andrei Ledenev, consilierul Ambasadei Rusiei de la Washington, potrivit sursei citate.

Acesta i-a oferit cheile motocicletei, iar mai apoi acesta a testat vehiculul, împreună cu cei doi dimplomați ruși care au apărut în cadrul emisiunii

Ce a spus unul dintre prezentatorii emisiunii de stat

Presa rusă a încadrat momentul în care bărbatul a primit motocicleta din partea președintelui Rusiei, Vladimir Putin într-o amintire istorică:

„Iată o nouă plimbare pe noul Ural. Un vehicul rusesc în America Rusă, sub umbra unui mesteacăn rusesc”, a spus unul dintre reporteri, potrivit sursei citate.

În cadrul vizitei, președintele rus a oferit drept cadou două icoane arhiepiscopului Alexy din Sitka și Alaska, acesta primind în schimb o icoană din partea acestuia.

