Misiunea Artemis 2 a marcat revenirea zborurilor umane spre Lună după deceniile scurse de la programul Apollo. Echipajul s-a întors după zece zile istorice, însă cifrele din spatele succesului au stârnit imediat dezbateri.

Peste 400.000 de kilometri parcurși și miliarde de dolari investiți au transformat această expediție într-un simbol al ambiției moderne. Întrebarea rămâne simplă: cât costă, de fapt, drumul spre spațiu.

Ce sumă a consumat misiunea Artemis 2

Când specialiștii vorbesc despre costuri, nu se referă doar la combustibilul lansării. Fiecare element al programului a cerut ani de muncă, teste complexe și bugete uriașe.

Racheta SLS, construită de Boeing, a costat 2,2 miliarde de dolari pentru o singură lansare. Capsula Orion, spațiul în care a locuit echipajul, a necesitat încă 1,3 miliarde de dolari.

Un audit NASA a estimat că o singură misiune din programul ajunge la aproximativ 4,1 miliarde de dolari. Suma include dezvoltare, operațiuni și infrastructura necesară zborului.

De ce a crescut nota de plată

Programul Artemis fusese planificat inițial la 93 de miliarde de dolari pentru intervalul 2012-2025. Realitatea tehnică a adus însă întârzieri și costuri suplimentare importante.

Un raport publicat în iulie 2025 a indicat alte 7 miliarde de dolari adăugate bugetului. Problemele tehnice și amânările repetate au mărit semnificativ factura finală.

privește deja mai departe de această etapă și pregătește următorul obiectiv major. Agenția are rezervate încă 20 de miliarde de dolari pentru o bază permanentă pe Lună.

Cum se compară cu programul Apollo

La prima vedere, aproape 100 de miliarde de dolari par o sumă greu de imaginat. Totuși, comparația istorică schimbă rapid perspectiva generală.

Dacă valorile sunt ajustate la inflație, programul Apollo ar fi costat între 250 și 300 de miliarde de dolari. „Astăzi, cheltuielile spațiale reprezintă abia 1% din bugetul federal al SUA, comparativ cu uriașul prag de 4% atins în epoca Apollo.”, citează Capital.

Misiunea Artemis 2 s-a încheiat cu succes pe 10 aprilie 2026, când capsula a aterizat în Pacific. au devenit primii oameni care au văzut direct fața nevăzută a Lunii după mai bine de cincizeci de ani.