Care este orașul în care supravegherea cu inteligență artificială îi prinde pe hoți înainte să iasă din magazin: „Primim o alertă”

Ana Beatrice
19 feb. 2026, 10:51
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de departe poate merge supravegherea cu inteligență artificială în magazine
  2. Este inteligența artificială salvarea comercianților sau o problemă legală în așteptare

Un oraș din Franța devine pionier în lupta împotriva furturilor din magazine, apelând la inteligența artificială. Tot mai mulți comercianți implementează sisteme inteligente capabile să detecteze comportamente suspecte în timp real.

Tehnologia promite să reducă pierderile care au crescut semnificativ în ultimii ani. Decizia vine pe fondul presiunilor economice tot mai mari, care îi obligă pe proprietari să găsească soluții rapide și eficiente pentru a-și proteja afacerile. AI-ul devine astfel un nou „agent de pază”, discret, dar extrem de vigilent.

Cât de departe poate merge supravegherea cu inteligență artificială în magazine

În tot mai multe supermarketuri, inteligența artificială a devenit un aliat tăcut în lupta împotriva furturilor. Potrivit comercianților, această tehnologie a dus deja la o reducere vizibilă a pierderilor. Cu toate acestea, experții avertizează că aceste practici se dezvoltă într-un cadru legal încă neclar, care ar putea ridica probleme serioase în viitor.

Sistemele instalate analizează în detaliu comportamentul clienților. Acestea pot semnala automat gesturi precum ascunderea produselor într-o geantă sau manipularea repetată a unor articole fără a fi scanate la casă. În astfel de cazuri, angajații primesc instant o alertă însoțită de un clip video scurt, pentru a evalua situația.
„Primim o alertă, care poate indica un gest ambiguu sau clar suspect. Cel mai frecvent, este vorba despre ascunderea produselor”, a transmis managerul unui supermarket din Montreuil, lângă Paris, notează Euronews.

Este inteligența artificială salvarea comercianților sau o problemă legală în așteptare

Pierderile uriașe i-au împins pe tot mai mulți comercianți să investească în sisteme inteligente, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Un proprietar de supermarket spune că și-a redus pagubele la jumătate după implementarea sistemului. În anul precedent, acesta înregistrase pierderi de aproape 60.000 de euro.
În Paris, un farmacist plătește în jur de 200 de euro pe lună pentru acest serviciu. El susține însă că economisește anual aproximativ 4.000 de euro, echivalentul salariului unui agent de pază.
Totuși, utilizarea acestei tehnologii ridică semne de întrebare. Franța nu are încă o lege care să reglementeze clar supravegherea comportamentală prin inteligență artificială, iar magazinele nu sunt obligate să-și informeze clienții. Autoritatea pentru protecția datelor, CNIL, avertizează că aceste sisteme colectează și procesează date personale la scară largă și au nevoie de reguli precise.
În ciuda controverselor, compania franceză Veesion susține că a instalat deja tehnologia în până la 3.000 de magazine. Directorul acesteia afirmă că soluția respectă GDPR și nu implică recunoaștere biometrică.
Pentru comercianți, sistemul a devenit un instrument esențial de protecție într-o perioadă marcată de scumpiri și creșterea furturilor. O parte dintre clienți spun că nu sunt deranjați, atât timp cât datele lor rămân în siguranță. În paralel, autoritățile franceze analizează introducerea unor reguli mai stricte pentru a ține pasul cu această tehnologie care se răspândește rapid.
