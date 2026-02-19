Un oraș din Franța devine pionier în lupta împotriva furturilor din magazine, apelând la . Tot mai mulți comercianți implementează sisteme inteligente capabile să detecteze comportamente suspecte în timp real.

Tehnologia promite să reducă pierderile care au crescut semnificativ în ultimii ani. Decizia vine pe fondul presiunilor economice tot mai mari, care îi obligă pe proprietari să găsească soluții rapide și eficiente pentru a-și proteja afacerile. AI-ul devine astfel un nou „agent de pază”, discret, dar extrem de vigilent.

Cât de departe poate merge supravegherea cu inteligență artificială în magazine