Namibia, o țară din sudul cu aproximativ trei milioane de persoane, este prima condusă de femei. Aceasta a reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri și se află pe locul opt în clasamentul global.

Despre Namibia

Pentru prima dată în Africa, atât președintele, cât și vicepreședintele unui stat sunt femei, conform Cancan.

Namibia reprezintă cel mai bun stat din Africa în ceea ce privește egalitatea între genuri și este singura țară din Africa care s-a plasat în top 10 la nivel mondial, conform Raportului Global privind Lacunele de Gen 2025 al Forumului Economic Mondial ( ).

Aici, femeile dețin cam 40,2% din funcțiile ministeriale și 37,7% din locurile din parlamentele din Africa de Jos al Saharei.

Progresul în Namibia

În ciuda acestora, Namibia încă progresează lent. Țara se confruntă cu sărăcia, șomajul la tineri și lipsa de acces la tehnologie. Aceste probleme afectează mai mult femeile, mai ales în zona rurală și în comunitățile marginalizate.

Pe plan global, raportul arată că femeile reprezintă 41,2% din forța de muncă, dar doar 28,8% din pozițiile de conducere superioară.

Având în vedere ritmul actual de progres, pentru a atinge egalitatea economică ar fi nevoie de aproximativ 135 de ani. Mai mult, pentru ca femeile să fie reprezentate complet în politică ar fi nevoie de 162 de ani.

Femeile care conduc țara