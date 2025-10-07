B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri

Selen Osmanoglu
07 oct. 2025, 13:44
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Despre Namibia
  2. Progresul în Namibia
  3. Femeile care conduc țara

Namibia, o țară din sudul Africii cu aproximativ trei milioane de persoane, este prima condusă de femei. Aceasta a reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri și se află pe locul opt în clasamentul global.

Despre Namibia

Pentru prima dată în Africa, atât președintele, cât și vicepreședintele unui stat sunt femei, conform Cancan.

Namibia reprezintă cel mai bun stat din Africa în ceea ce privește egalitatea între genuri și este singura țară din Africa care s-a plasat în top 10 la nivel mondial, conform Raportului Global privind Lacunele de Gen 2025 al Forumului Economic Mondial (WEF).

Aici, femeile dețin cam 40,2% din funcțiile ministeriale și 37,7% din locurile din parlamentele din Africa de Jos al Saharei.

Progresul în Namibia

În ciuda acestora, Namibia încă progresează lent. Țara se confruntă cu sărăcia, șomajul la tineri și lipsa de acces la tehnologie. Aceste probleme afectează mai mult femeile, mai ales în zona rurală și în comunitățile marginalizate.

Pe plan global, raportul arată că femeile reprezintă 41,2% din forța de muncă, dar doar 28,8% din pozițiile de conducere superioară.

Având în vedere ritmul actual de progres, pentru a atinge egalitatea economică ar fi nevoie de aproximativ 135 de ani. Mai mult, pentru ca femeile să fie reprezentate complet în politică ar fi nevoie de 162 de ani.

Femeile care conduc țara

  • Netumbo Nandi-Ndaitwah (născută pe 29 octombrie 1952) a devenit prima femeie președinte a Namibiei la 21 martie 2025. Înainte de a deveni președinte, a fost vicepreședinte între 2024 și 2025, iar în urma cu mai mulți ani, a ocupat mai multe posturi importante în guvern și în cadrul partidului SWAPO, având o carieră politică de peste 57 de ani.
  • Lucia Witbooi (născută pe 21 martie 1961) este profesoră și politiciană din Namibia. Din 2025 este vicepreședinte al țării. Înainte de această funcție, a fost membră a Adunării Naționale între 2009 și 2025, contribuind la elaborarea politicilor și reprezentarea cetățenilor pe parcursul mai multor mandate.
  • Saara Kuugongelwa-Amadhila (născută pe 12 octombrie 1967) este prima femeie prim-ministru a Namibiei de la 21 martie 2015. Membra partidului SWAPO, Kuugongelwa-Amadhila a participat la viața politică a țării încă din 1995, iar între 2003 și 2015 a condus Ministerul Finanțelor, contribuind la dezvoltarea economică a Namibiei.
