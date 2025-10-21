B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă

O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă

B1.ro
21 oct. 2025, 17:15
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce factori influențează o viață longevivă
  2. Primul sfat pe care Ruth îl oferă tinerilor care aspiră la o viață longevivă
  3. Ce dietă a ajutat-o pe Ruth să ajungă la vârsta de 101 ani
  4. Care este o trăsătură comună a centenarilor

Cu siguranță, o bună parte din populația planetei face un scop din a trăit o viață cât mai longevivă. Deși, etalonul multora este vârsta de 100 de ani, Ruth Goldberg Jaskow, în vârstă de 101 ani, are un obiectiv puțin mai diferit. Femeia își propune să ajungă la 103 ani, vârsta până la care a trăit soțul ei, pentru a-l „învinge”.

Ce factori influențează o viață longevivă

Ruth Goldberg Jaskow este o fire ambițioasă așa că are grijă ca orice își propune să devină realitate. Obiectivul său actual este să ajungă la vârsta de 103 ani, pentru a-l „depăși” pe soțul ei care a murit în 2023. Ruth Goldberg și Lou, un marinar care a servit în al Doilea Război Mondial, au fost căsătoriți din 1943 și până la moartea bărbatului.

Deși este de părere că „vârsta este doar un număr”, Ruth Goldberg vrea să rămână în formă pentru a-și atinge obiectivul.

Longevitatea centenarilor este determinată parțial de genetică și noroc, dar și stilul de viață joacă un rol, potrivit Business Insider.

Primul sfat pe care Ruth îl oferă tinerilor care aspiră la o viață longevivă

Ruth Goldberg a împărtășit lucrurile pe care le face și care crede că o ajută să rămână activă la 101 ani.

Ruth a fost întotdeauna activă. A luat lecții de la Martha Graham, o cunoscută dansatoare și coregrafă modernă, și a jucat tenis când era mai tânără.

Acum, la 101 ani, participă la un curs de fitness în fiecare zi. A încercat toate cursurile disponibile la comunitatea de seniori din New York unde locuiește. Printre opțiuni se numără yoga, Zumba și tai chi.

Un studiu din 2022 publicat în British Journal of Sports Medicine atestă că exercițiile fizice sunt excelente pentru longevitate. Dintre cei 99.713 participanți, cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, cei care au făcut exerciții fizice în mod regulat au avut cu 41% mai puține șanse să moară din orice cauză în următorii șapte până la zece ani.

Ce dietă a ajutat-o pe Ruth să ajungă la vârsta de 101 ani

Ruth Goldberg mărturisește că nu urmează o dietă specială și mănâncă tot ce vrea. Mai mult, femeia s-a descris ca o iubitoare de mâncarea.

Deși această abordare a funcționat pentru ea, dieteticienii recomandă metoda 80/20 pentru persoanele care doresc să înceapă să mănânce sănătos. Aceasta implică consumul de alimente nutritive în 80% din timp. În restul de 20%, oamenii pot consuma mâncăruri care le plac, dar nu sunt la fel de nutritive.

Care este o trăsătură comună a centenarilor

Ultimul sfat pe care l-a oferit Ruth Goldberg celor care aspiră la o viață longevivă este să se bucure de timpul pe Pământ. Pe Ruth, ceea ce o face cu adevărat fericită este să-și vadă familia, ceea ce se întâmplă săptămânal, și să facî bijuterii.

Un mic studiu din 2023, realizat pe 19 persoane cu vârste cuprinse între 100 și 107 ani, publicat în Journal of Happiness Studies, a descoperit că printre trăsăturile comune ale centenarilor se numără căutarea unor aspecte pozitive, cultivarea relațiilor și recunoștiința pentru aspectele pozitive din viața lor.

Tags:
Citește și...
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Externe
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
Externe
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Externe
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
Externe
Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Externe
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Fostul președinte francez, închis într-o celulă privată cu frigider, televizor și duș. Cum arată închisoarea La Santé din Paris (VIDEO)
Externe
Fostul președinte francez, închis într-o celulă privată cu frigider, televizor și duș. Cum arată închisoarea La Santé din Paris (VIDEO)
Tornadă în apropiere de Paris: Trei macarale s-au prăbușit. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Externe
Tornadă în apropiere de Paris: Trei macarale s-au prăbușit. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Un bărbat de 90 de ani a circulat cu permisul expirat timp de zeci de ani. Cum a fost prins, în cele din urmă
Externe
Un bărbat de 90 de ani a circulat cu permisul expirat timp de zeci de ani. Cum a fost prins, în cele din urmă
Scenariu de film. Un bărbat și-a înscenat moartea, ca să scape de închisoare. Unde s-a petrecut incidentul
Externe
Scenariu de film. Un bărbat și-a înscenat moartea, ca să scape de închisoare. Unde s-a petrecut incidentul
Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal
Externe
Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal
Ultima oră
17:54 - Tensiuni în coaliție după refuzul premierului Bolojan. Motivul pentru care delegația PSD a părăsit ședința
17:20 - Ancheta DNA la Spitalul Militar Central. Florentina Ioniţă-Radu a fost trecută în rezervă. Cum a comentat președintele Nicușor Dan
17:05 - Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
16:47 - Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
16:36 - România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
16:36 - Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
16:33 - Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
16:09 - A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii
15:58 - Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
15:58 - Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului