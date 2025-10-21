Cu siguranță, o bună parte din populația planetei face un scop din a trăit o viață cât mai longevivă. Deși, etalonul multora este vârsta de 100 de ani, Ruth Goldberg Jaskow, în vârstă de 101 ani, are un obiectiv puțin mai diferit. Femeia își propune să ajungă la 103 ani, vârsta până la care a trăit soțul ei, pentru a-l „învinge”.

Ce factori influențează o viață longevivă

Ruth Goldberg Jaskow este o fire ambițioasă așa că are grijă ca orice își propune să devină realitate. Obiectivul său actual este să ajungă la vârsta de 103 ani, pentru a-l „depăși” pe soțul ei care a murit în 2023. Ruth Goldberg și Lou, un marinar care a servit în al Doilea Război Mondial, au fost căsătoriți din 1943 și până la moartea bărbatului.

Deși este de părere că „vârsta este doar un număr”, Ruth Goldberg vrea să rămână în formă pentru a-și atinge obiectivul.

Longevitatea centenarilor este determinată parțial de genetică și noroc, dar și stilul de viață joacă un rol, potrivit .

Primul sfat pe care Ruth îl oferă tinerilor care aspiră la o viață longevivă

Ruth Goldberg a împărtășit lucrurile pe care le face și care crede că o ajută să rămână activă la 101 ani.

Ruth a fost întotdeauna activă. A luat lecții de la Martha Graham, o cunoscută dansatoare și coregrafă modernă, și a jucat tenis când era mai tânără.

Acum, la 101 ani, participă la un curs de fitness în fiecare zi. A încercat toate cursurile disponibile la comunitatea de seniori din New York unde locuiește. Printre opțiuni se numără yoga, Zumba și tai chi.

Un studiu din 2022 publicat în British Journal of Sports Medicine atestă că exercițiile fizice sunt excelente pentru longevitate. Dintre cei 99.713 participanți, cu vârste cuprinse între 55 și 74 de ani, cei care au făcut exerciții fizice în mod regulat au avut cu 41% mai puține șanse să moară din orice cauză în următorii șapte până la zece ani.

Ce dietă a ajutat-o pe Ruth să ajungă la vârsta de 101 ani

Ruth Goldberg mărturisește că nu urmează o dietă specială și mănâncă tot ce vrea. Mai mult, femeia s-a descris ca o iubitoare de mâncarea.

Deși această abordare a funcționat pentru ea, recomandă metoda 80/20 pentru persoanele care doresc să înceapă să mănânce sănătos. Aceasta implică consumul de alimente nutritive în 80% din timp. În restul de 20%, oamenii pot consuma mâncăruri care le plac, dar nu sunt la fel de nutritive.

Care este o trăsătură comună a centenarilor

Ultimul sfat pe care l-a oferit Ruth Goldberg celor care aspiră la o viață longevivă este să se bucure de timpul pe Pământ. Pe Ruth, ceea ce o face cu adevărat fericită este să-și vadă familia, ceea ce se întâmplă săptămânal, și să facî bijuterii.

Un mic studiu din 2023, realizat pe 19 persoane cu vârste cuprinse între 100 și 107 ani, publicat în Journal of Happiness Studies, a descoperit că printre trăsăturile comune ale centenarilor se numără căutarea unor aspecte pozitive, cultivarea relațiilor și recunoștiința pentru aspectele pozitive din viața lor.