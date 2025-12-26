O casă de vis, situată într-una dintre cele mai pitorești regiuni din Italia, Toscana, se vinde la prețul unui apartament într-un bloc vechi din București. Pe lângă vila propriu-zisă, proprietatea mai are și o serie de facilități care o face atractivă.

Casă de vis, vândută la preț de apartament

O proprietate din Toscana, una dintre cele mai pitorești regiuni ale Italiei se vinde la prețul unui dintr-un bloc vechi din București. Un anunț postat de proprietarul italian descrie o casă de vis pe care ar vrea s-o aibă orice român interesat să se retragă din nebunia orașului.

Potrivit , pe lângă vila propriu-zisă, actualul proprietar scoate la vânzare terenul și alte facilități. Astfel, în anunț se face referire la o vilă construită în 1897, cu o suprafață de 300 de metri pătrați, mobilată și utilată. În plus, aceasta vine cu o piscină modernă, un teren de patru hectare și o panoramă fabuloasă.

„Reședința principală oferă proporții generoase și o amenajare funcțională concepută pentru confort, viață de familie și distracție. Cazarea interioară include: Șapte dormitoare spațioase potrivite pentru membrii familiei și oaspeții. Cinci băi, bine distribuite pentru intimitate și comoditate. Livinguri multiple cu ferestre mari și vedere la țară. Zonele de luat masa formale și informale: bucătărie complet utilată, potrivită pentru traiul pe tot parcursul anului sau uz ospitalier”, se menționează în anunț.

Ce facilități mai oferă vila

Pe lângă casa de vis, proprietatea mai are și alte spații utile. Este vorba despre un garaj subteran, amenajat sub terasa principală, o cameră tehnică separată cu spațiu de depozitare, spălătorie, dar și o pivniță cu aer condiționat, ideală pentru depozitare și îmbătrânire pe termen lung a vinului și nu numai.

În plus, va avea la dispoziție și o cramă complet echipată de aproximativ 60 m2, Aici se poate produce vin sub eticheta privată a proprietății Vecchia Quercia.

Iar peste toate vine o proprietate verde de aproximativ patru hectare, care conține o livadă de măslini, o vie cu 1.500 de butași și grădini amenajate.

„Proprietatea este înconjurată de aproximativ 4 hectare de teren privat, oferind o combinație rară de frumusețe, productivitate și intimitate. Caracteristicile exterioare includ: o livadă cu aprox. 400 de măslini maturi, producând ulei de măsline de proprietate (Pilibri), vie cu aprox. 1.500 de butași, aprovizionând struguri pentru crama privată. Grădini amenajate pe mai multe terase. Numeroase locuri în aer liber și zone de luat masa. Piscina elevată (12 m x 5 m) cu sistem de purificare a apei sărate (blând și prietenos cu familia)”, se mai precizează în anunț.

Casa de vis asigură confortul necesar

Proprietatea dispune de terase panoramice și de sisteme de irigații, o zonă separată de bar în aer liber și un sistem complet de irigații automat care deservește grădinile, podgoria și livada de măslini. Casa de vis se află în zona rurală la o distanță de aproximativ 25 de minute de Arezzo. De asemenea, sunt 50 de minute cu mașina până la Perugia și aproape 75 de minute până la .

„Această proprietate istorică remarcabilă se află într-o poziție rurală privilegiată chiar în afara Castiglion Fiorentino, oferind intimitate, spațiu și farmec autentic toscan combinat cu infrastructura modernă și un consum redus de energie. Înconjurată de podgorii, plantații de măslini și dealuri rulante, proprietatea este ideală pentru traiul familial, cumpărătorii care caută un alt stil de viață și investitorii internaționali care caută o reședință prestigioasă cu potențial agricol și ospitalier”, se arată în anunț.

La capitolul „Servicii în apropiere și facilități zilnice” sunt menționate spitale și centre medicale, școli publice și private, supermarketuri, magazine, cafenele și restaurante, gară feroviară și legături de transport regional, dar și atracții culturale, crame și sate istorice.