Cât a cheltuit armata SUA în prima zi de război din Iran. Aproape un miliard de dolari în primele 24 de ore de luptă (GRAFICE)

Armata SUA a cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari în . Adică aproximativ 0,1% din bugetul militar total al Statelor Unite pentru 2026.

Cum s-au împărțit banii în atacurile din prima zi de război

Cea mai mare parte a cheltuielilor din prima zi a fost destinată lansării rachetelor Tomahawk, care au costat armata aproximativ 340,4 milioane de dolari, se arată în raport.

Aceasta a fost urmată de cheltuielile pentru misiunile avioanelor de luptă, în valoare totală de 271,3 milioane de dolari.

A treia categorie ca valoare a inclus utilizarea sistemelor de lansatoare multiple de rachete HIMARS, precum și activități de colectare de informații și sprijin logistic, care împreună au costat forțele armate americane aproximativ 122,2 milioane de dolari.

Loviturile efectuate exclusiv de bombardierele strategice B-2 au costat Washingtonul aproximativ 30,2 milioane de dolari, scrie , citând agenția de presă turcă Anadolu.

SUA are un buget colosal pentru apărare

Bugetul apărării pentru 2026, aprobat de Congres, a ajuns la 901 miliarde de dolari, în timp ce propunerile pentru 2027 au dus această cifră şi mai sus.

Recent, preşedintele Donald Trump a anunţat o propunere pentru un buget militar de 1,5 trilioane de dolari în 2027, reprezentând o creştere de aproximativ 50% faţă de nivelurile actuale, menită să extindă capacităţile şi să accelereze modernizarea.

Cum a evoluat bugetul militar al SUA

La sfârşitul anilor 1990, în mandatul preşedintelui Bill Clinton, cheltuielile americane pentru apărare se situau în jurul nivelului de 500 de miliarde de dolari.

Cheltuielile au crescut semnificativ în anii 2000, în timpul mandatului lui George W. Bush, în contextul războaielor din Afganistan şi Irak, atingând niveluri de peste 900 de miliarde de dolari înainte de 2010. Bugetele au continuat să fie menţinute ridicate pe tot parcursul mandatului.

La începutul anilor 2020, cheltuielile au rămas ridicate sub preşedinţii Donald Trump şi Joe Biden, cu bugete cuprinse între 900 de miliarde de dolari şi peste 1 trilion de dolari.