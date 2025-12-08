Recent, a avut loc cel mai lung zbor din lume. A durat 29 de ore, iar avionul care l-a efectuat a parcurs 20.000 de kilometri. Și, deși pentru unii poate părea un adevărat coșmar, pasagerii care trebuie să străbată distanțe lungi au sărbătorit această reușită istorică care le-a permis să ajungă la destinația dorită, fără zboruri de legătură.

Între ce două locații face legătură cel mai lung zbor din lume

Lansată pe 4 decembrie, noua rută a companiei China Eastern Airlines face legătura între Shanghai și Buenos Aires. Dacă zborul dintre China și Argentina durează 29 de ore, călătoria de întoarcere este mai lungă cu patru ore.

Deși și în timpul acestui zbor există o pauză de două ore în Auckland, Noua Zeelandă, introducerea acestei rute marchează începutul unei perioade în care numărul zborurilor ultra-lungi (cu o durată de peste 16 ore) va crește.

Avionul care a plecat pe 4 decembrie din Shanghai spre Buenos Aires, un Boeing 777-300ER jumbo cu 316 locuri, va circula de două ori pe săptămână pe tot parcursul anului. Călătoria a început la ora 2:00, ora locală din China, și s-a terminat cu zece minute înainte de ora programată, la ora 16:45, ora locală din Argentina.

China Eastern Airlines a descris anterior zborul drept „prima rută comercială din lume care conectează orașele diametral opuse”.

„Ruta Shanghai Pudong-Auckland-Buenos Aires este considerată o măsură importantă pentru construirea unui nou canal «Drumul Mătăsii Aeriene» între Asia-Pacific și America de Sud”, a adăugat compania aeriană.

Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor

Prețul unui bilet de avion pentru cel mai lung zbor ar varia între între 1.294 și 1.911 de euro, pentru clasa economică. La clasa business, costul crește la aproximativ 4.200 de euro, potrivit .

Ce opțiuni aveau înainte cei care voiau să călătorească între China și Argentina

Înainte de noua rută, cei care doreau să călătorească între China și Argentina trebuiau să călătorească mai mult de 30 de ore. Călătoria implica de obicei zboruri de legătură și escale.

Pe măsură ce tehnologia aviației se îmbunătățește, aeronavele sunt mai ușoare și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil. În 2026, este de așteptat ca compania aeriană australiană Qantas să lanseze mai multe rute ultra-lungi, inclusiv un zbor direct de 20 de ore între Londra și Sydney. Aeronava A350-1000 care va efectua zborurile va fi echipată cu rezervoare suplimentare de combustibil pentru a parcurge zecile de mii de kilometri care despart orașele de pe continente diferite.

Compania aeriană are deja în prezent unul dintre cele mai lungi zboruri directe din lume, o călătorie de 17 ore și jumătate care leagă de Perth.