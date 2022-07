Sistemul de apărare aerian S-400 Triumf al Rusiei, sau (SA-21 Growler), este prezentat ca unul dintre cele mai capabile sisteme de apărare aeriană din lume. Însă, potrivit specialiștilor se pare că nu ar fi atât de capabil pe cât se spune, cu toate că este considerat în prezent ca fiind cel mai capabil sistem de apărare aerian, notează Business Insider.

Acest sistem are capacitatea de a utiliza o varietate de rachete şi dispune de o rază de acţiune de aproximativ 402 kilometri. Un batalion S-400 are opt lansatoare de rachete, fiecare înarmat cu câte patru rachete. De asemenea, batalionul poate intercepta cel mai mult, 32 de ţinte.

Cât de capabil este sistemul de apărare aerian S-400 al Rusiei

Cel mai probabil în anii 1980 a început dezvoltarea sistemului S-400 al Rusiei, însă efortul nu a fost făcut public până în anul 1993. De asemenea, până la 80% din hardware-ul sistemului S-400 este împrumutat direct de la sistemul dinaintea sa și anume S-300.

Așa cum se poate observa la toate sistemele de apărare aeriană, atunci când nu este conectat în reţea cu alte platforme, este limitat de orizont.

„Fără senzori peste orizont, S-400 şi alte sisteme puternice HIMADS sunt vulnerabile la un atac desfăşurat la o altitudine joasă cu rachete de croazieră, care, în număr mare, pot copleşi un sistem de apărare aeriană”. — „Sistem rusesc de rachete sol-aer S-400: merită preţul autocolantei?” de Peter A. Wilson şi John V. Parachini pentru Rand Corporation, relatează sursa citată.

De asemenea, „Factorii geografici cântăresc foarte mult utilitatea unui sistem, cu caracteristici muntoase capabile să blocheze senzorii sistemelor. O ţintă care zboară la o altitudine joasă poate profita de caracteristicile geografice şi de curbura pământului pentru a evita interceptarea unui S-400”. — Evaluarea „ De ce racheta S-400 este extrem de eficientă – dacă este utilizată corect ” de către Risk Assistance Network + Exchange.

Ce efecte produce sistemul

Sistemul S-400 este de multe ori caracterizat ca fiind mai eficient decât sistemele de rachete Patriot, vechi, însă actualizate frecvent. Potrivit Rusiei, sistemul a fost testat în total de 32 de ori în şase exerciţii de luptă fără eşecuri.

Totodată, conform analizei realizată de cercetătorii Shea Cotton şi Jeffrey Lewis, cel mai probabil Rusia nu a dezvăluit eşecurile testării.

„În timpul acestor teste, forţele ruse au tras un număr necunoscut de interceptori, interceptând un număr necunoscut de ţinte cu capacitate necunoscută. Mai mult, Rusia a raportat presei că 100% dintre S-400 au avut succes”, a mai transmis sursa citată, relatează

„Până în prezent nu am reuşit să identificăm niciun raport de teste eşuate care implică S-400. La fel ca ipoteza noastră care implică India, aceasta sugerează că Rusia îşi ascunde majoritatea testelor de dezvoltare sau alte interceptări eşuate”. — „ The Global Missile Defense Race: Strong Test Records and Poor Operational Performance ”, de Shea Cotton şi Jeffrey Lewis.