Strâmtoarea Ormuz a intrat sub armatei americane, începând cu ziua de luni, ora 17.00, ora României. În ciuda amenințărilor, două nave iraniene au traversat zona fără consecințe.

Două nave iraniene au traversat Strâmtoarea Ormuz în pofida blocadei instituite de marina militară americană. În ciuda declarațiilor belicoase ale lui , cele două vase comerciale nu s-au confruntat cu nici o opoziție. Tranzitul s-a desfășurat în mod efectiv, ca de obicei.

Cele două nave comerciale au plecat din porturi iraniene au traversat Strâmtoarea, luni, în ciuda blocadei, conform informațiilor furnizate de compania de monitorizare a traficului maritim Kpler, transmite AFP.

Astfel, vrachierul Christianna, sub pavilion liberian, a traversat strâmtoarea după ce a descărcat porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini. Vasul a trecut prin apropierea insulei iraniene Larak, în jurul orei 16.00 (GMT). S-a întâmplat, după intrarea în vigoare, la ora 14.00 GMT, a blocadei impuse de Statele Unite, conform datelor Kpler.

A doua navă, un tanc petrolier, Elpis, sub pavilionul Insulelor Comore, s-a aflat în apropierea insulei Larak către ora 11.00 GMT. Nava a traversat Ormuz în jurul orei 16.00 GMT.

Marina americană a instituit blocada

a anunţat că luni, la 14:00 GMT, că va institui o blocadă asupra porturilor iraniene situate în Strâmtoarea Ormuz şi împrejurimi. Este vorba despre zona controlată de forţele iraniene, după izbucnirea războiului provocat de loviturile americane şi israeliene, pe 28 februarie.

La scurtă vreme după instituirea blocadei, Donald Trump a amenințat cu consecințe brutale împotriva micilor ambarcațiuni militare iraniene, dacă vor încerca să traverseze strâmtoarea.

„Marina Iranului zace pe fundul mării, complet obliterată – 158 de nave. Ceea ce nu am lovit este numărul lor mic de, ceea ce ei numesc, nave de atac rapid, deoarece nu le-am considerat o mare amenințare. Avertisment: dacă oricare dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, vor fi ELIMINATE imediat, folosind același sistem de ucidere pe care îl folosim împotriva traficanților de droguri pe bărcile de pe mare. Este rapid și brutal”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Conform datelor companiei de date maritime , traficul maritim prin strâmtoare a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual. Prin Ormuz tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat.