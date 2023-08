Catastrofă în Tenerife: Peste 7.000 de oameni evacuați din calea incendiilor devastatoare

Catastrofă în Tenerife. Peste 7.000 de oameni au fost evacuați din cauza incendiilor devastatoare care au cuprins insula spaniolă, potrivit

Incendiul a început marți seara în nordul insulei și a forțat autoritățile din opt municipalități să impună evacuarea localnicilor. Mai mult de 3.700 de hectare de vegetație au fost cuprinse de flăcări.

A wildfire broke out on the popular Spanish tourist island of Tenerife this week, burning across more than 4,000 acres in its first 24 hours alone, according to Reuters.

Firefighters were still working to contain the blaze Thursday, Canary Islands President Fernando Clavijo…

