Acasa » Externe » Cum ar putea întâlnirea dintre Trump și Putin să scadă prețul pâinii, în Ungaria. Viktor Orban a venit cu explicația

20 oct. 2025, 18:28
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. Câți bani a pierdut Ungaria de când a început războiul din Ucraina
  2. Ce efecte va avea sfârșitul războiului din Ucraina asupra Ungariei 

Budapesta urmează să fie scena unei întâlniri extrem de importante, iar Viktor Orban se dă peste cap ca totul să fie perfect. Întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea decide cum și când se va încheia războiul din Ucraina.

 

 

Câți bani a pierdut Ungaria de când a început războiul din Ucraina

Încă de la anunțarea summitului la Budapesta, au fost guri care au contestat importanța evenimentului. Întrebarea „cum va face întâlnirea să scadă prețul pâinii” a devenit un simbol al celor care se opun ca Trump și Putin să se întrevadă pentru negocieri în capitala Ungariei.

Ca răspuns pentru cei care critică inițiativa, Viktor Orban a făcut o postare pe Facebook.

„Este un lucru bun faptul că Trump şi Putin se întâlnesc la Budapesta, dar de la asta cum va deveni pâinea mai ieftină?”, a scris prim-ministrul maghiar. Acesta a adăugat că, încă de anunțul întâlnirii, analiștii și politicienii de stânga au căutat „nod în papură”. „Să vedem, aşadar, cum?”, a continuat Viktor Orbán.

Liderul guvernului de la Budapeste a explicat că, în primii trei ani de la începutul războiului ruso-ucrainean, Ungaria a pierdut 23,34 miliarde euro. Această pierdere a dus la cheltuieli suplimentare de peste 2 milioane de forinţi (5 131 euro) per familie, relatează Hirado.hu.

Ce efecte va avea sfârșitul războiului din Ucraina asupra Ungariei 

Economia Ungariei a fost grav impactată de războiul de la granița țării. Energia și gazele naturale s-au scumpit, inflația a înregistrat o creștere uriașă, iar sancțiunile primite au dus la pierderi. Totodată, volumul comerțului a fost afectat, iar finanţarea ţării a devenit mai costisitoare – a explicat prim-ministrul.

„Dacă vom reuşi să punem capăt războiului, toate acestea vor dispărea. Economia ungară îşi va putea trage sufletul şi va reveni la creşterea de dinainte de război. Toată lumea va câştiga mai mult, chiar şi pâinea va deveni mai ieftină. De aceea, este în interesul existenţial şi fundamental al Ungariei ca summitul de pace de la Budapesta să aibă succes. Să facem totul posibilul pentru acest lucru!”, a susținut Viktor Orbán.

