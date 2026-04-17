Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns la spital din cauza unor dureri abdominale, iar medicii au descoperit un caz medical extrem de rar: un termometru cu mercur înghițit în copilărie, care a rămas în corpul său timp de aproximativ două decenii.

Descoperire surprinzătoare în urma investigațiilor medicale

Pacientul s-a prezentat la spital acuzând dureri abdominale, iar o scanare medicală a evidențiat prezența unui corp străin în zona duodenului. Medicii au suspectat că este vorba despre un termometru cu mercur, informație confirmată ulterior, potrivit publicației South China Morning Post.

Situația era una delicată, deoarece vârful obiectului apăsa pe peretele intestinal, existând riscul unei perforații sau al unei hemoragii interne severe.

Un incident ascuns timp de 20 de ani

Bărbatul a povestit că a înghițit accidental termometrul la vârsta de 12 ani. Din teamă de reacția părinților, nu a spus nimănui despre incident, iar în lipsa simptomelor, situația a fost uitată complet în timp.

Medicii au reușit să extragă obiectul în aproximativ 20 de minute, însă intervenția a fost considerată una riscantă. Termometrul se afla în apropierea canalelor biliare, iar orice mișcare greșită putea provoca leziuni grave ale intestinului.

Obiectul a fost scos intact, însă marcajele de măsurare erau aproape complet șterse după două decenii petrecute în organism.

Avertismentul medicilor: urgență în caz de ingestie de obiecte străine

Specialiștii din centrul de endoscopie au subliniat că astfel de situații necesită intervenție medicală imediată.

„Persoanele care înghit obiecte străine trebuie să oprească imediat alimentația, să evite vorbitul și să se prezinte de urgență la spital”, au precizat medicii.

Avertismentul vine în contextul în care, potrivit datelor publicate de Wenzhou Daily Newspaper Group, peste 1 milion de persoane din China ajung anual la medic după ce înghit accidental obiecte străine.

Copiii și vârstnicii, cele mai afectate categorii

Statisticile arată că peste 60% dintre cazuri sunt în rândul copiilor, în timp ce vârstnicii reprezintă o altă categorie vulnerabilă.

Printre obiectele cel mai frecvent înghițite se numără oasele de pește, oasele de pui, bateriile, magneții și protezele dentare. Astfel de situații pot deveni grave și necesită evaluare medicală rapidă pentru a preveni complicațiile.