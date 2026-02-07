B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein

Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein

Flavia Codreanu
07 feb. 2026, 09:33
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Schimbarea de strategie pentru cuplul Clinton
  2. Documente și probe noi apărute în dosar
  3. Cum se apără soții Clinton în fața acuzațiilor din cazul Epstein

Cazul Epstein capătă o nouă turnură spectaculoasă, după ce Bill și Hillary Clinton au solicitat oficial ca audierile lor în fața Congresului să fie publice. După luni de refuzuri, cuplul a decis să ceară transparență totală pentru a evita strategiile politice din spate. 

Schimbarea de strategie pentru cuplul Clinton

Potrivit digi24, deși refuzaseră inițial să colaboreze, soții Clinton și-au schimbat poziția luni, sub amenințarea unor urmăriri penale care le-ar fi putut aduce până la un an de închisoare. Comisia condusă de republicani dorește să afle detalii despre zborurile efectuate de Bill Clinton cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein, dar și despre interacțiunile acestuia cu el. Audierile vor avea loc oficial în 26 februarie.

„Dacă vreți această luptă, să o facem în public”, a declarat Hillary Clinton.

Documente și probe noi apărute în dosar

Departamentul de Justiție a publicat recent o arhivă colosală de peste trei milioane de documente, fotografii și videoclipuri care vizează rețeaua infracțională a lui Epstein. Noile probe scot la iveală legături strânse între anturajul finanțatorului și personalități care au negat anterior orice relație. În acest cazul Epstein, miza audierilor publice este uriașă, deoarece documentele arată discrepanțele uriașe  între declarațiile publice de până acum și realitatea surprinsă în fotografii sau jurnalele de zbor.

Cum se apără soții Clinton în fața acuzațiilor din cazul Epstein

Bill Clinton a negat constant că ar fi știut ceva despre  infracțiunile comise de prietenul său. Acesta susținea  că nu a mai vorbit cu el de peste un deceniu. La rândul său, Hillary Clinton a precizat că nu a zburat niciodată cu avionul privat al acestuia și nu i-a vizitat insula. Audierile publice din februarie vor reprezenta un moment critic, fiind prima dată când soții Clinton răspund oficial și direct întrebărilor legate de acest cazul Epstein. Evident că această decizie vine pentru a pune capăt speculațiilor care le-au afectat imaginea publică.

