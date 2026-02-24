O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită teafără de polițiști, dar a spus că nu vrea să se întoarcă la familie și nici măcar să reia legătura cu ea. Unul dintre copii a reacționat, spunând că trece „printr-un vârtej de emoții”.

Femeia a dispărut în 2001, în prag de Crăciun

Americanca Michelle Hundley Smith, acum în vârstă de 62 de ani, a plecat de acasă pe 9 decembrie 2001, pentru a merge la cumpărături de Crăciun, la un Kmart situat la circa 27 de kilometri de casă. Ea nu s-a mai întors, iar soțul a dat-o dispărută.

Smith, atunci în vârstă de 38 de ani, avea o fată, Amanda, de 14 ani, un băiat de aproape 8 ani și încă o fată de 19 ani, care se mutase de acasă.

Pe 20 februarie anul acesta, Biroul Șerifului din Comitatul Rockingham, Carolina de Nord, a anunțat că femeia a fost găsită după ce detectivii „au primit noi informații”. Ei au luat legătura cu Smith, care le-a spus că e „vie și nevătămată”, dar vrea ca locul în care se află să nu fie dezvăluit nici măcar familiei.

Familia lui Smith a fost informată că ea a fost găsită, dar nu vrea să fie reia legătura, scrie

Fiica femeii: Trec printr-un vârtej de emoții

Amanda Smith a scris pe o pagină de Facebook dedicată mamei sale că trece printr-un „vârtej de emoții” și că în continuare nu înțelege de ce mama ei a plecat, căci nu erau o familie cu probleme.

„Tata e un om minunat. În ce privește sentimentele mele față de mama… Sunt entuziasmată, dar și furioasă, am inima frântă. Voi relua legătura cu mama? Sincer, nici nu știu. Reacția mea inițială e ”da, absolut”, dar apoi îmi aduc aminte de toată durerea… Mama mea e doar un om, așa cum suntem cu toții”, a scris Amanda.

Verișoara lui Smith, Barbara Byrd, a spus și ea că e tare curioasă de ce aceasta a plecat. Pe de altă parte, „înțeleg și respect faptul că nu vrea să o contactăm. Nu sunt supărată, bine că e în viață. Nimic altceva nu contează acum”.