Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a susținut luni o conferință de presă în fața jurnaliștilor, la o zi după alegerile care au schimbat scena politică de la Budapesta. Liderul formațiunii Tisza a vorbit despre o victorie clară și despre pașii următori pentru formarea guvernului.

“Vă sunt la dispoziție trei ore. Am planificate convorbiri telefonice cu liderii europeni. și poporul au scris istorie ieri. Ceea ce am vazut si am experimentat aici, in Ungaria si in intreaga lune, a fost istoria in timp real.”, a spus el.

Cât de mare este victoria partidului Tisza, potrivit lui Peter Magyar

Peter Magyar a subliniat că rezultatul obținut reprezintă un moment fără precedent pentru partidul său, indicând un număr record de mandate în Parlament.

“A fost o victorie decisivă pentru Tisza și Ungaria. Și, potrivit datelor oficiale, vom avea 139 de reprezentanți în Parlament.

Unele buletine de vot nu au fost încă numărate. Mai avem câteva de numărat, dar ne așteptăm să avem undeva până la 3-5 fotolii de parlamentar ajungând la 142. Un asemenea număr de mandate nu a fost înregistrat niciodată până acum.”, a mai adăugat el.

De ce a pierdut vechiul regim puterea

Liderul Tisza a criticat dur modul în care adversarii politici au condus campania electorală, acuzând existența unui sistem de propagandă.

“Motivul pentru care partidul nostru a câștigat atât de multe mandate iar ei nu, este că ei au avut o mașină de propagandă care a dat foarte mulți bani ca să împartă minciuni de dimineața până seara.”, a mai precizat Peter Magyar.

Când va fi format noul guvern al Ungariei

În ceea ce privește tranziția politică, Peter Magyar a cerut accelerarea procedurilor constituționale și instalarea rapidă a noului Executiv.

“Ne așteptăm ca perioada de tranziție să fie una de scurtă durată. Pe data de 4 mai vor fi validate rezultatele. Președintele, care este o marionetă, trebuie să întrunească parlamentul la 30 de zile. Îl rog să se întrunească mai devreme, nu pe data de 12 mai. Îl rog să mă invite să formez noul cabinet, pentru că țara noastră nu are timp de pierdut.”, a mai declarat el.

Ce schimbări promite noua conducere, potrivit lui Peter Magyar

Discursul lui Peter Magyar a inclus și acuzații grave la adresa fostei puteri, dar și promisiuni privind direcția viitoare a țării.

„Țara a fost luată cu forța de crima organizată. Criminalii politici erau mână în mână cu elitele economice și cu presa. Avem nevoie de o schimbare de regim. Ungaria va aparține Europei, indiferent cum a încercat Ungaria să scoată țara din UE.

Moscova și Kremlinul și-au exprimat acceptarea vizavi de voința poporului. Voi cere fiecărei țări, așa cum Ungaria respectă celelalte țări, să arate respectul cuvenit celorlalte țări suverane.”, a mai spus Peter Magyar, potrivit .

Care este poziția față de război și politica externă

Noul lider politic a insistat că Ungaria va urma o direcție orientată spre pace și stabilitate, criticând în același timp prioritățile fostului guvern condus de Viktor Orbán.

„În Ungaria, nimeni nu vrea război. Ungaria vrea pace. Guvernul Tisza va fi al păcii, spre deosebire de Guvernul Orban, care nu a vorbit despre educație, sănătate, criza prețurilor ridicate.

A vorbit întruna despre Rusia, Ucraina, Iran, despre alegerile prezidențiale americane. Dacă îl trezeai în mijlocul nopții, ar fi spus că alegerile le-a câștigat el, nu Trump. Istoria nu se scrie la Moscova. Nu se scrie la Washington sau la Bruxelles, ci se scrie în Ungaria.”, a concluzionat Peter Magyar.