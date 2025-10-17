B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington

Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington

Elena Boruz
17 oct. 2025, 10:45
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Despre ce a discutat Rogobete cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA
  2. Rogobete: „Sistemul se poate însănătoși”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că a fost în vizită la Washington, unde s-a întâlnit cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii.
Ministrul a explicat că au purtat o discuție centrată pe „mecanismele digitale utilizate în SUA pentru o monitorizare mai corectă și mai transparentă a serviciilor medicale și a modului de decontare a acestora”.

Despre ce a discutat Rogobete cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA

Rogobete a transmis faptul că reprezentanții din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii le-au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați, care ajută la identificarea decontărilor sau internărilor fictive în spitale.  Mai mult, pe lângă sancțiuni, au fost aduse în discuție „mecanisme corective, care pot descuraja fenomenul”.
„Parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate
Am avut astăzi o discuție la Washington, cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, despre mecanismele digitale utilizate în SUA pentru o monitorizare mai corectă și mai transparentă a serviciilor medicale și a modului de decontare a acestora.
Reprezentanții Departamentului de Justiție ne-au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați capabili să identifice decontări sau internări fictive în unitățile sanitare. Am discutat, însă, nu doar despre partea de sancțiuni, ci mai ales despre mecanismele corective, care pot descuraja fenomenul și pot conduce la un sistem mai eficient și mai echitabil pentru pacienți”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Rogobete: „Sistemul se poate însănătoși”

De asemenea, Alexandru Rogobete a precizat că, deși „nu suntem perfecți” și mai avem de lucru, sistemul medical din România poate să ajungă pe făgașul normal.

„Un accent important al discuției a fost pus pe monitorizarea continuă a activității medicale prin instrumente digitale inteligente, menite să optimizeze costurile și să crească accesul pacienților la servicii medicale reale, reducând consumul inutil de resurse și fonduri.
Mulțumesc reprezentanților Departamentului de Justiție al SUA pentru deschiderea și sprijinul oferit în perspectiva unui parteneriat viitor și a unui schimb de experiență benefic pentru sistemul sanitar românesc.
Știu că nu suntem perfecți și că mai avem multe de făcut. Dar știu, de asemenea, că sistemul se poate însănătoși — nu prin declarații sterile, ci prin fapte concrete, muncă și încredere.
Mulțumesc celor care încă au răbdare și cred în acest proces de schimbare.
Încrederea ne face bine — mai ales atunci când este însoțită de fapte”, se mai arată în postarea lui Rogobete.
Tags:
Citește și...
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Externe
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
Externe
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Externe
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Externe
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Externe
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Externe
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
Externe
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Externe
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Externe
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Externe
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Ultima oră
14:04 - Ilie Bolojan, primele declarații după explozia din Capitală: „Oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate” (VIDEO)
13:37 - Matei Sumbasacu, inginer structurist, despre explozia din Rahova: „Blocul nu a fost proiectat pentru o explozie” (VIDEO)
13:35 - Cazul femeii găsite fără suflare, lângă Capitală: Procurorii susțin că a fost ucisă de iubitul propriei fiice
13:23 - Primăria Sectorului 6, mobilizare totală după explozia din Rahova: „Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate”
13:02 - Corupție de amploare! Pe lângă șefa Spitalului Militar, alți 18 angajați sunt urmăriți penal de DNA pentru abuz în serviciu
13:00 - Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
12:56 - Mesajul tulburător, postat de o locatară a blocului din Rahova: „Vine, oprește gazul, pune o hârtie la avizierul blocului și pleacă omul”
12:28 - Rogobete, despre explozia din Rahova: „Sunt 13 pacienți internați în spitale”/ Arafat: „Să nu riscați să intrați în zona cu risc. Dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde”
12:21 - Cum îți dai seama dacă ai scurgeri de gaze în casă? Iată primele semne, dar și cum trebuie să acționezi
11:57 - Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”