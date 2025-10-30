O fostă polițistă din South Yorkshire a fost condamnată la închisoare după ce a șantajat un bărbat care deținea imagini indecente cu minori. Marie Thompson i-a cerut acestuia o sumă uriașă de bani, pe care urma să o folosească pentru a-și achita datoriile la jocuri de noroc.

Câți bani a cerut polițista care încerca să scăpe de datoriile la jocuri de noroc

În 2022, lui Marie Thompson i-a fost încredințat cazul unui bărbat suspectat că ar deține imagini indecente cu minori. Acesta a fost audiat și eliberat, ca la ceva timp să primească un e-mail, de la o adresă falsă, prin care i se cereau 3.500 de lire sterline ca informațiile despre arestarea lui să rămâă confidențiale. Mesajul, al cărei autor fusese nimeni alta decât Marie Thompson, era semnat de o organizație inexistentă, intitulată „Vânătorii de pedofili”.

„Ca organizație care lucrează pentru a proteja copiii de oameni ca dumneavoastră, vă rugăm, să ne faceți o donație”, se arăta în e-mailul scris de Thompson, potrivit .

După ce a primit e-mailul în care era șantajat, bărbatul i-a raportat incidentul chiar lui Thompson, fără să știe că ea era autoarea. Fosta polițistă a pretins că investighează cazul, însă a închis raportul în mod ilegal, consemnând că bărbatul nu dorește continuarea plângerii. Ulterior, ea a trimis un nou e-mail, încercând să pară că regretă incidentul și că nu a avut intenția de a face rău.

Cum s-a descoperit ce a făcut polițista pentru a scăpa de datoriile la jocuri de noroc

În martie 2023, după ce cazul a fost preluat de alt ofițer, adevărul a ieșit la iveală. Noul responsabil a verificat numărul de telefon din mesajele trimise, constatând că acesta aparținea lui Thompson.

Se pare că, la vremea la care a comis infracțiunea, fosta polițistă se confrunta cu o dependență de jocuri de noroc. Marie Thompson acumulase datorii care, în cele din urmă au determinat-o să recurgă la șantaj.

Femeia a pledat vinovată pentru șantaj și obstrucționarea justiției, iar la scurt timp după aceea, și-a dat demisia din cadrul Poliției din South Yorkshire. Fosta polițistă a fost condamnată la 40 de luni de închisoare, judecătorul subliniind că acțiunile lui Thompson au afectat nu doar victima, ci și încrederea publicului în poliție.

Între timp, și bărbatul vizat de șantaj a primit o pedeapsă cu suspendare pentru faptele sale. Acesta s-a declarat extrem de indignat că Marie Thompson a profitat de funcția sa și de vulnerabilitățile celui șantajat pentru a obține beneficii.

„Sunt extrem de furios pe Marie Thompson, i s-a acordat încredere în rolul său de ofițer de poliție într-un departament care intră în contact cu probabil cele mai persoane din societate. Este incredibil ca ea să știe în ce poziție mă aflam și să o folosească împotriva mea”, a declarat bărbatul șantajat.