Ce a găsit un analist în Strâmtoarea Ormuz, i-a lăsat mască pe toți. Un analist financiar din Wall Street susține că a mers pe cont propriu în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai tensionate zone maritime din lume, pentru a verifica direct situația din teren, după ce Iran ar fi impus restricții de tranzit.

Potrivit relatării publicate de Citrini Research și citate de , analistul a călătorit cu 15.000 de dolari cash, trabucuri cubaneze și pliculețe cu nicotină, reușind să intre în contact cu rețele de contrabandă și să ajungă efectiv în strâmtoare.

Cum a ajuns un analist în Strâmtoarea Ormuz

Identificat drept „Analyst #3” de către Citrini Research, acesta spune că a renunțat la metodele clasice de analiză, precum imaginile din satelit sau sistemele de monitorizare a navelor, și a ales să verifice situația direct, pe teren.

Vorbind limba arabă, analistul ar fi reușit să evite controalele din Oman, să discute cu contrabandiști iranieni și, în final, să convingă un barcagiu să îl transporte în larg.

Ce a descoperit despre controlul Iranului asupra zonei

Relatarea sugerează că ar permite, în realitate, tranzitul unui număr mai mare de petroliere decât se crede public.

Analistul susține că a adunat informații din porturi, dar și din discuții informale purtate în hoteluri din Dubai și Oman, despre modul în care autoritățile iraniene ar percepe taxe pentru trecere și despre disponibilitatea unor state de a accepta acest sistem.

Povestea începe cu întâlniri informale și jocuri de poker în Dubai și continuă cu un control la granița cu Oman, unde autoritățile i-au descoperit trabucurile, dar nu și echipamentele de înregistrare. Ulterior, analistul a urcat într-o barcă, a numărat petrolierele din zonă, în timp ce drone Shahed survolau regiunea, și chiar ar fi intrat în apă.

La întoarcere, a fost reținut de serviciile de securitate din Oman, care i-au confiscat un telefon și l-au arestat temporar, însă, în mod surprinzător, a fost eliberat. Bucuros că a scăpat, acesta „s-a întors în barul gol al hotelului și a băut 11 beri”.

De ce a devenit virală povestea

Relatarea publicată pe platforma Substack de Citrini Research a devenit rapid virală, atrăgând atenția asupra stilului neconvențional al companiei. Interesul crescut vine și pe fondul notorietății fondatorului firmei, James van Geelen, care a provocat recent reacții puternice pe piețe după un material amplu despre impactul inteligenței artificiale asupra economiei.

Dincolo de elementele spectaculoase, raportul indică o realitate geopolitică complexă: conflictul și negocierile comerciale se desfășoară simultan în regiune.

„Cea mai surprinzătoare concluzie a acestei călătorii este că războiul deschis și negocierile comerciale au loc în același timp. Restul lumii se adaptează și negociază trecerea, în timp ce SUA continuă acțiunea militară. Aliați ai SUA, precum Franța, Grecia și Japonia, încearcă deja să găsească soluții”, se arată în concluzia raportului.

Potrivit Citrini Research, sistemul de taxare impus de Iran ar putea permite continuarea tranzitului petrolier, chiar și în condiții de tensiuni majore.

„Pe termen scurt, opțiunile sunt fie o strâmtoare complet închisă, care ar provoca o catastrofă economică în următoarele două-trei săptămâni, fie această variantă.”