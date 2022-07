Ce a pățit o turistă româncă la o casă de schimb valutar din Nessebar, Bulgaria: „A început să țipe și...”

Mulți români aleg vacanțele în Bulgaria datorită prețurilor mai reduse, dar au fost și unii care au fost tranși pe sfoară. Iată ce i s-a întâmplat unei românce la un exchange din Nessebar.

Atenție la schimbul de valută în Bulgaria

Femeia a mers la o casă de schimb valutar din Nessebar pentru a schimba 80 de leva, dar a plecat de acolo plină de nervi.

„Nu recomand acest change din Old Nessebar. Primul pe dreapta. Aveam nevoie de 80 de leva

Mi-a zis 230 lei – 86 de leva. I-am spus ca am nevoie de 80.

-Ok, ok. 80 de leva 220 lei.

-Îmi dai bonul tranzacţiei?

Şi îmi dă. I-am spus că lipsesc 2.72 leva.

A început să ţipe „Ţi-am zis că nu monezi”

Mi-a fost sincer teamă să îl iau la bani mărunţi.

Fie şi un lup mâncat de-o oaie, dar mai bine îl evitaţi!”, a scris femeia pe un grup de Facebook, potrivit

În Bulgaria se poate plăti doar cu moneda națională, leva, deși în unele locuri sunt trecute și prețurile în euro. Dar asta doar pentru a-i ajuta pe turiști. O leva este echivalentul a 2,53 lei, precizează cancan.ro.

Locuri de vizitat în Bulgaria

Bulgaria este una dintre destinațiile turistice preferate de români. În țara vecină pot fi vizitate mai multe între care: Castelul Reginei Maria din Balchik, Varna, peștera Devetashka, Veliko Tarnovo și Mânăstirea Basarabov. De asemenea, în mai multe locuri de pe litoral

Amintim că, de luna aceasta, în Bulgaria au intrat în vigoare legale privind achiziţionarea taxelor de drum (TOLL) pentru mijloacele de transport marfă şi pasageri.