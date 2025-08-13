B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu"

Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 19:21
Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / Utrecht Robin/ABACA

Mark Rutte, unul dintre cei mai influenți oameni ai NATO, a declarat că acum „mingea este în terenul lui Putin” după o discuție telefonică la care au participat mai multe persoane influente înaintea summit-ului din Alaska în care Trump și Putin se vor întâlni pentru a negocia pacea între Rusia și Ucraina, relatează CNN.

Cuprins:

  • Care a fost declarația secretarului general NATO
  • Care este mesajul Comisiei Europene
  • Care este poziția lui Zelenski în cadrul acestor convorbiri

Care a fost declarația secretarului general NATO

Mark Rutte a scris pe rețelele sociale că NATO, SUA și UE sunt unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina și pentru a obține „o pace justă și durabilă”.

„Apreciez leadershipul președintelui Trump și coordonarea strânsă cu Aliații. Mingea este acum în terenul lui Putin”, a afirmat Rutte.

Care este mesajul Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris videoconferința ca fiind „foarte bună”.

„Astăzi Europa, SUA și NATO au consolidat terenul comun pentru Ucraina. Vom rămâne în coordonare strânsă. Nimeni nu își dorește pacea mai mult ca noi, o pace justă și durabilă”, a subliniat Von der Leyen.

Care este poziția lui Zelenski în cadrul acestor convorbiri

Președintele Ucrainei a declarat că Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru un armistițiu urmat de promisiuni legate de securitate.

Zelenski a reiterat că:

  • Rusia nu poate avea drept de veto asupra perspectivei europene sau NATO a Ucrainei
  • sancțiunile împotriva Rusiei trebuie întărite dacă nu acceptă un armistițiu în Alaska
  • Putin blufează” în privința efectelor sancțiunilor, care afectează puternic economia de război a Rusiei

„Putin nu vrea pace, vrea să ocupe Ucraina. Nu poate păcăli pe nimeni”, a adăugat Zelenski.

