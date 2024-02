Ce a transmis prințul William în primul său mesaj public, după diagnosticul de cancer al regelui Charles

În primul său mesaj public după diagnosticul de cancer al regelui Charles, prințul William al Marii Britanii a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere, scrie .

„Apreciem foarte mult bunătatea tuturor, vă mulţumim”, a declarat prințul William, în timp ce sosea la o cină de gală pentru organizația caritabilă Air Ambulance din Londra. Printre invitați a fost și actorul Tom Cruise.

„Aş dori să profit de această ocazie pentru a vă mulţumi, de asemenea, pentru mesajele amabile de susţinere pentru Catherine şi pentru tatăl meu, în special în ultimele zile. Înseamnă foarte mult pentru noi toţi. Este corect să spunem că ultimele săptămâni au avut un accent mai degrabă «medical»”, a declarat prințul William, la gala caritabilă.

Această gală caritabilă organizată la Londra este a doua apariție publică oficială a prințului William, care și-a reluat angajamentele publice, după ce a s-a văzut nevoit să le amâne, pentru că soția sa, Kate, a suferit o intervenție chirurgicală.

