Ce armă a folosit Rusia în masacrul de la gara din Kramatorsk, potrivit Pentagonului

Atacul de la gara din Kramatorsk a fost comis cu o rachetă lansată de forțele militare rusești, confirmă Pentagonul. Proiectilul de tip Tochka-U a lovit mulțimea de civili care încercau să se fugă din regiunea Donețk, pe 8 aprilie, este concluzia la care au ajuns anchetatorii internaționali, în ciuda faptului că liderii ruși neagă orice implicare.

Rezultatul cercetărilor a fost anunțat de un oficial înalt al Departamentului de Apărare al SUA, la o conferință de presă.

„Evident, nu am crezut obiecțiile rușilor că nu sunt responsabili (pentru această lovitură cu rachete – n.d.). La început, ei au susținut o lovitură de succes, dar apoi au negat-o imediat ce au fost raportate consecințele”, a spus Pentagonul.

Inițial, rușii au confirmat succesul misiunii apoi și-au retras declarațiile, când au apărut rapoarte amploarea atrocitățile, au transmis mai transmis oficialii americani, sub protecția anonimatului.

Oficialii ruși au negat acuzațiile, spunând că ar fi vorba despre o înscenare a militarilor ucraineni. Ministerul rus al Apărării a declarat că rachetele Tochka-U sunt folosite doar de forțele armate ucrainene și că trupele ruse nu au făcut nicio lovitură împotriva Kramatorsk.

Aproape 4000 de femei, copii și bătrâni erau adunați pe peron vineri dimineață, ucigând cel puțin 50 de persoane și rănind alte câteva zeci. În urmă a rămas o scenă dezolantă: cadavre împrăștiate, alături de bagajele adunate în grabă, în speranța unui nou început.

