Marea Neagră, situată între Europa de Est și Asia de Vest, poartă acest nume în principal din cauza furtunilor puternice de iarnă care întunecă suprafața apei și o fac să pară periculoasă. De asemenea, navigatorii turci foloseau un sistem de orientare bazat pe culori, iar „negru” desemna nordul — direcția în care se află marea.
Apa acoperă peste 70% din suprafața Pământului, iar geografic, există peste 50 de mări cu dimensiuni și adâncimi variate. Spre exemplu, Marea Filipinelor este cea mai întinsă, iar Marea Caraibelor este printre cele mai adânci. Multe mări au primit nume inspirate din mediul lor, precum Marea Galbenă — denumită după praful saharian ce colorează apa — sau Marea Roșie, numită după înflorirea algelor sezoniere.
Marea Neagră este cel mai mare bazin meromictic din lume, ceea ce înseamnă că straturile adânci ale apei, fără oxigen, nu se amestecă niciodată cu cele de la suprafață. Aceste adâncuri, aflate la peste 150 de metri, sunt lipsite aproape complet de viață. Geologii estimează că marea s-a format acum circa 7.500 de ani, când apele Mediteranei au pătruns prin Strâmtoarea Bosfor, inundând un lac de apă dulce, un eveniment comparat adesea cu Potopul biblic, potrivit Antena3.ro.
Nu există o explicație unică, dar cele mai cunoscute teorii includ:
Simbolismul culorilor pentru orientare: Turcii foloseau culorile pentru punctele cardinale, „negru” (kara) însemnând nord. Astfel, marea aflată la nord de Anatolia a fost numită „Karadeniz” (Marea Neagră), spre deosebire de „Akdeniz” (Marea Albă), adică Mediterana.
Sedimentele întunecate: Fundul apei este acoperit de un mâl negru format din hidrogen sulfurat, ceea ce făcea ca epavele și obiectele scufundate să capete o culoare închisă.
Condițiile ostile pentru navigație: Grecii au denumit-o inițial „Pontos Axeinos” („Marea Neospitalieră”) din cauza furtunilor și triburilor locale, dar mai târziu au schimbat numele în „Pontos Euxinos” („Marea Ospitalieră”).
Aspectul închis al apei în timpul furtunilor: În iarnă, furtunile fac ca suprafața apei să pară aproape neagră, o observație care a fost reținută de navigatori de-a lungul secolelor.