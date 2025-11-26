Marea Neagră, situată între Europa de Est și Asia de Vest, poartă acest nume în principal din cauza furtunilor puternice de iarnă care întunecă suprafața apei și o fac să pară periculoasă. De asemenea, navigatorii turci foloseau un sistem de orientare bazat pe culori, iar „negru” desemna nordul — direcția în care se află marea.

Cum se diferențiază față de alte mări din lume

Apa acoperă peste 70% din suprafața Pământului, iar geografic, există peste 50 de mări cu dimensiuni și adâncimi variate. Spre exemplu, Marea Filipinelor este cea mai întinsă, iar Marea Caraibelor este printre cele mai adânci. Multe mări au primit nume inspirate din mediul lor, precum Marea Galbenă — denumită după praful saharian ce colorează apa — sau Marea Roșie, numită după înflorirea algelor sezoniere.

Ce face Marea Neagră să fie atât de specială din punct de vedere geologic

Marea Neagră este cel mai mare bazin meromictic din lume, ceea ce înseamnă că straturile adânci ale apei, fără oxigen, nu se amestecă niciodată cu cele de la suprafață. Aceste adâncuri, aflate la peste 150 de metri, sunt lipsite aproape complet de viață. Geologii estimează că marea s-a format acum circa 7.500 de ani, când au pătruns prin Strâmtoarea Bosfor, inundând un lac de apă dulce, un eveniment comparat adesea cu Potopul biblic, potrivit .

Care sunt teoriile principale despre originea numelui Marea Neagră

Nu există o explicație unică, dar cele mai cunoscute teorii includ: