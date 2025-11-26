B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » STENOGRAMĂ: Discuția secretă între trimisul lui Trump și consilierul lui Putin. Ce plan au pus la cale privind războiul din Ucraina: „Asta este convingerea mea”

Ana Maria
26 nov. 2025, 09:18
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin
Cuprins
  1. Ce a discutat, concret, Steve Witkoff cu Iuri Ușakov
  2. Ce propunere a adus Witkoff în discuție
  3. Ce au discutat Steve Witkoff și Iuri Ușakov despre războiul din Ucraina
  4. Ce plan au pus la cale Steve Witkoff și Iuri Ușakov
  5. Ce au discutat Steve Witkoff și Iuri Ușakov despre Trump și Putin
  6. Ce i-a spus Witkoff lui Ușakov despre Zelenski

O conversație de cinci minute între omul de afaceri american și emisar neoficial Steve Witkoff și Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, a devenit subiectul unei investigații ample.  Bloomberg a obținut o înregistrare a discuției dintre cei doi.

Publicația nu a precizat cine a realizat înregistrarea și nici modul în care aceasta a ajuns în redacție, însă, dialogul ridică semne de întrebare privind posibile strategii de negociere.

Stenograma a fost publicată integral în momentul în care planul de pace din Gaza tocmai fusese considerat un succes și înainte ca Volodimir Zelenski să meargă la Casa Albă, în vizită.

Ce a discutat, concret, Steve Witkoff cu Iuri Ușakov

Cei doi au schimbat rapid felicitări, iar discuția a virat apoi spre posibile căi de detensionare a conflictului ruso-ucrainean. Iată fragmente din dialog:

„Cred, cred că dacă putem rezolva problema dintre Rusia și Ucraina, toată lumea va sări în sus de bucurie.”, a spus Witkoff în debutul discuției.

Ușakov a continuat cu un ton ironic: „Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. [râde]”

Witkoff a întrebat imediat: „Care?”, iar răspunsul consilierului rus a fost tranșant: „Războiul ruso-ucrainean.”

Ce propunere a adus Witkoff în discuție

Conform stenogramei, Witkoff i-a sugerat lui Ușakov modul în care Moscova ar putea să-l abordeze pe Trump. Redăm, mai jos, stenograma întregii discuții publicate de Bloomberg, citată de Hotnews:

Steve Witkoff: Bună, Iuri.

Iuri Ușakov: Da, Steve, bună, ce mai faci?

Witkoff: Bine, Iuri. Tu ce mai faci?

Ușakov: Sunt bine. Felicitări, prietene.

Witkoff: Mulțumesc.

Ușakov: Ai făcut o treabă excelentă. Pur și simplu excelentă. Mulțumesc mult. Mulțumesc, mulțumesc.

Witkoff: Mulțumesc, Iuri, și mulțumesc pentru sprijinul tău. Știu că țara ta a susținut acest lucru și îți mulțumesc.

Ușakov: Da, da, da. Da. Știi, de aceea am suspendat organizarea primului summit ruso-arab.

Witkoff: Da.

Ușakov: Da, pentru că credem că faci o treabă adevărată în regiune.

Ce au discutat Steve Witkoff și Iuri Ușakov despre războiul din Ucraina

Witkoff: Ascultă. O să-ți spun ceva. Cred, cred că dacă putem rezolva problema dintre Rusia și Ucraina, toată lumea va sări în sus de bucurie.

Ușakov: Da, da, da. Da, trebuie să rezolvi o singură problemă. [râde]

Witkoff: Care?

Ușakov: Războiul ruso-ucrainean.

Witkoff: Știu! Cum putem rezolva asta?

Ușakov: Prietene, vreau doar sfatul tău. Crezi că ar fi util dacă șefii noștri ar vorbi la telefon?

Witkoff: Da, cred.

Ușakov: Crezi. Și când crezi că ar fi posibil?

Witkoff: Cred că imediat ce vei sugera, omul meu este gata să o facă.

Ușakov: Ok, ok.

Ce plan au pus la cale Steve Witkoff și Iuri Ușakov

Witkoff: Iuri, Iuri, uite ce aș face eu. Recomandarea mea.

Ușakov: Da, te rog.

Witkoff: Aș da telefon și aș reitera că îl felicități pe președinte pentru această realizare, că ați susținut-o, că ați susținut-o, că îl respectați pentru că este un om al păcii și că sunteți pur și simplu foarte bucuroși că s-a întâmplat. Aș spune asta. Cred că va fi o convorbire foarte bună. Pentru că – lasă-mă să-ți spun ce i-am spus președintelui. I-am spus președintelui că tu – că Federația Rusă a dorit întotdeauna un acord de pace. Asta este convingerea mea. I-am spus președintelui că asta cred. Și cred că întrebarea este – problema este că avem două națiuni care au dificultăți în a ajunge la un compromis și, când o vom face, vom avea un acord de pace. Mă gândesc chiar că am putea să elaborăm o propunere de pace în 20 de puncte, așa cum am făcut în Gaza. Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte pentru pace și mă gândesc că am putea face același lucru și cu voi. Ideea mea este următoarea…

Ușakov: Bine, bine, prietene. Cred că tocmai acest lucru ar putea fi discutat de liderii noștri. Steve, sunt de acord cu tine că el îl va felicita, va spune că domnul Trump este un adevărat om al păcii și așa mai departe. Asta va spune.

Witkoff: Dar, iată ce cred eu că ar fi uimitor.

Ușakov: Bine, bine.

Ce au discutat Steve Witkoff și Iuri Ușakov despre Trump și Putin

Witkoff: Ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă… ascultă-mă…

Ușakov: Voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine. Ok?

Witkoff: Da, pentru că – ascultă ce-ți spun. Vreau doar să spui, poate doar să-i spui asta președintelui Putin, pentru că știi că am cel mai profund respect pentru președintele Putin.

Ușakov: Da, da.

Witkoff: Poate că el îi va spune președintelui Trump: știi, Steve și Iuri au discutat un plan foarte similar în 20 de puncte pentru pace și asta ar putea fi ceva care, credem noi, ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri – să explorăm ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace. Acum, între noi fie vorba, știu ce este necesar pentru a ajunge la un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva. Dar spun că, în loc să vorbim așa, să vorbim mai optimist, pentru că cred că vom ajunge la un acord aici. Și cred că Iuri, președintele, îmi va acorda mult spațiu și libertate de acțiune pentru a ajunge la acord.

Ușakov: Înțeleg…

Witkoff: …așadar, dacă putem crea această oportunitate, după ce am vorbit cu Iuri și am avut o conversație, cred că asta ar putea duce la lucruri mari.

Ușakov: Ok, sună bine. Sună bine.

Ce i-a spus Witkoff lui Ușakov despre Zelenski

Witkoff: Și încă ceva: Zelenski vine la Casa Albă vineri.

Ușakov: Știu asta. [râde]

Witkoff: Voi merge la acea întâlnire pentru că vor să fiu acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea discuția cu șeful tău înainte de întâlnirea de vineri.

Ușakov: Înainte, înainte — da?

Witkoff: Corect.

Ușakov: Ok, ok. Am înțeles sfatul tău. Așa că voi discuta asta cu șeful meu și apoi revin la tine, ok?

Witkoff: Ok Iuri, vorbim curând.

Ușakov: Minunat, minunat. Mulțumesc mult. Mulțumesc.

Witkoff: Pa, pa.

Ușakov: Pa.

